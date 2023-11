Vor Kind ausgezogen: Mutmaßlicher Exhibitionist gesucht

Berlin. Ein unbekannter Mann soll am 9. Februar 2022 gegen 7.40 Uhr in Schöneberg vor einem 11 Jahre alten Kind seine Hose heruntergezogen und masturbiert haben. Jetzt bittet die Polizei mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera um Mithilfe bei der Suche nach dem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Zu dem Vorfall gekommen sei es in der Motzstraße Ecke Geisbergstraße.

So wird der unbekannte Tatverdächtige beschrieben:

circa 30 bis 45 Jahre alt

circa 175 cm – 185 cm groß

schwarze Haare, Mittelscheitel

dunkel gekleidet, grauer Rucksack

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-913555, per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.