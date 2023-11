Tempelhofer Feld: CDU will erneute Abstimmung über Bebauung

Die CDU will angeblich noch mal über die Bebauung des Tempelhofer Feldes abstimmen lassen. Bereits 2014 gab es einen Volksentscheid.

Das Tempelhofer Feld in Berlin.

Medienbericht Bebauung des Tempelhofer Feldes: CDU will erneute Abstimmung

Berlin. Die Diskussion darüber, was mit dem Tempelhofer Feld passieren soll, geht weiter. Wie der „RBB“ berichtet, möchte die CDU erneut darüber abstimmen lassen, ob auf dem Feld gebaut werden soll. Demnach heißt es in einem Papier der Regierungsfraktion: „Wir werden eine Volksbefragung zur (Teil-)Bebauung des Tempelhofer Feldes initiieren.“ Dies sei bei einer Klausurtagung in Warschau festgelegt worden.

Das ist noch konkreter als im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD („Neubewertung“) festgehalten. Bereits im Mai 2014 hatte es einen Volksentscheid zum Tempelhofer Feld gegeben. Die Mehrheit stimmte damals gegen eine Bebauung.

CDU-Fraktionschef Dirk Stettner führte gegenüber dem rbb aus, es sei rechtlich noch unklar, ob die Regierung überhaupt befugt sei, erneut eine Volksbefragung einzuleiten. Das solle nun schnell geklärt werden, sagte Stettner. Bei einem negativen Bescheid sollte man die Berlinerinnen und Berliner durch andere Beteiligungsformate einbinden. (dw)