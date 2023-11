Senat einig: Weitere Unterkünfte auf dem Tempelhofer Feld

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung will eine breite gesellschaftliche Diskussion über mögliche künftige Nutzungen des Tempelhofer Feldes anstoßen.

Berlin. Nach wochenlangem Ringen hat sich der Berliner Senat über zusätzliche Container-Unterkünfte für Geflüchtete auf dem Tempelhofer Feld geeinigt. Die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales bestätigte am Mittwoch auf Anfrage einen entsprechenden Bericht des RBB. Laut Kreisen der Senatsverwaltung habe es am Dienstag in einer Task Force des Senats eine weitgehende Einigung über eine notwendige Änderung des Tempelhofer-Feld-Gesetzes, das bislang eine weitere Bebauung des Geländes praktisch verbietet.

Mit der Änderung soll es möglich werden, Flächen im Norden des Feldes am Columbiadamm für zusätzliche Container-Unterkünfte zu erweitern. Eine ebenfalls diskutierte Fläche im Südwesten am Tempelhofer Damm sei hingegen vom Tisch, hieß es aus Senatskreisen. Als Kompensation für diese Fläche soll die entsprechende Bebauung eines Parkplatzes in Richtung des Tempelhofer Damms geprüft werden.

Tempelhofer Feld: Volksentscheid stimmte gegen Bebauung

Bei einem Volksentscheid am 25. Mai 2014 hatte eine Mehrheit der Wähler dafür gestimmt, das nicht mehr als Flughafen genutzte Tempelhofer Feld nicht zu bebauen und stattdessen so zu belassen wie es ist. Angesichts der Wohnungsknappheit in Berlin wird aber seit geraumer Zeit darüber diskutiert, ob das noch zeitgemäß ist. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hatte zuletzt ein Format zur Bürgerbeteiligung bei der Diskussion um eine künftige Nutzung des Areals angekündigt.

„Mit einem internationalen städtebaulichen Wettbewerb werden wir die Möglichkeiten einer behutsamen Randbebauung in begrenzten Teilen der Fläche ausloten“, hieß es im schwarz-roten Koalitionsvertrag. Der „weit überwiegende Teil der Freifläche“ bleibe für Erholung, Freizeit, Sport und Kultur gesichert. Wohnungsbau soll landeseigenen Wohnungsunternehmen und Genossenschaften vorbehalten bleiben. Insgesamt sei die Frage aber „von gesamtstädtischer Bedeutung“, dafür sei „die Neubewertung durch die Berlinerinnen und Berliner maßgeblich“. Im Klartext: Bevor etwas geschieht, soll es eine weitere Volksabstimmung geben. dpa/BM