Tempelhof-Schöneberg: Bezirksverordnete der Linken wechseln zur Wagenknecht-Partei

Berlin. Zwei Bezirksverordneten der Linken in Tempelhof-Schöneberg haben angekündigt, in das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) wechseln zu wollen. „Wir werden aus der Partei Die Linke zum 31. Dezember austreten. Im Januar werden wir uns der neuen Partei BSW anschließen“, kündigen Martin Rutsch und Christine Scherzinger in einer Mitteilung an.

Man wolle aktiv die Neugründung der Partei mitgestalten und voranbringen. Im neuen Jahr wolle man auch eine BSW-Gruppe in der BVV Tempelhof-Schöneberg aufbauen, so Rutsch und Scherzinger. „Dieser Schritt war für uns nicht einfach. Wir betonen, dass er nicht auf kommunalpolitischen oder persönlichen Differenzen beruht“, erklären die langjährigen Mitglieder der Linken. Beide sind auch schon lange in der BVV aktiv.

„Übergeordnete politische Gründe“ für Austritt

Für den Austritt gebe es „übergeordnete politische Gründe“. „Unsere bisherige Partei vertritt nicht mehr die Interessen des Großteils der Bevölkerung. Viele fühlen sich politisch nicht mehr vertreten und sind politisch heimatlos geworden“, so die beiden Politiker weiter.

Bei den Parteikollegen aus Tempelhof-Schöneberg reagiert man mit Bedauern auf die Entscheidung. „Kommunalpolitisch und persönlich gab es keine Differenzen zwischen uns, daher ist es für mich und den Rest der Fraktion umso unverständlicher und auch enttäuschend, dass es so weit kommt. Wir waren ein gutes Team und bedauern ihren Weggang sehr“, so Elisabeth Wissel, Fraktionsvorsitzende der Linken in der BVV.

Rutsch und Scherzinger wollen BVV-Mandate behalten

Trotz des Wechsels in die neue Partei wollen Rutsch und Scherzinger ihre Mandate in der BVV Tempelhof-Schöneberg nicht zurückgeben, so Wissel. Folglich werden unter den fünf Fraktionsmitgliedern in Zukunft zwei aus einer konkurrierenden Partei sitzen.

Elisabeth Wissel gibt sich kämpferisch: „Eine Verdrängung der Linken werden wir nicht zulassen.“ Man werde sich weiterhin für die Menschen im Bezirk gemäß des Wahlprogramms der Linken einsetzen. Auch die Vereinbarungen mit den Fraktionen von Grünen und SPD hätten weiterhin Bestand.

Die frühere Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht hatte im Oktober angekündigt, im Januar eine eigene Partei gründen zu wollen. Zusammen mit neun anderen Bundestagsabgeordneten erklärte sie zudem, den Austritt aus der Partei die Linke. Sie gründeten den Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht“, der nun eine Partei ins Leben rufen soll. Die Linke hat für diesen Dienstag angekündigt, die Auflösung ihrer Fraktion im Bundestag beschließen zu wollen.

