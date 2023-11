LGBTQIA*-Winterdays und Christmas Avenue starten im November

Am Nollendorfplatz in Schöneberg ziehen Weihnachtsstimmung und Glitzer ein. Die ersten Adventsmarktbuden öffnen am 10. November.

Berlins Weihnachtsmärkte sind immer bunt. Noch ein bisschen bunter und mit mehr Glitzer sind nur die LGBTQIA*-Winterdays und Christmas Avenue am Nollendorfplatz in Schöneberg. Die queere Community lädt auch in diesem Jahr wieder zu Streetfood, kandierten Äpfeln und Glühwein unter die Hochbahn. Den Vortritt bekommen ab dem 10. November die Initiativen, Vereine und Organisationen der LGBTQIA*-Community, die sich an den ersten Tagen präsentieren dürfen.

Dafür dürfen sie das Marktareal kostenlos für ihre Stände nutzen. Bis zum 25. November berichten Vertreter dort von ihrem Engagement und Erfahrungen aus der Szene. Das Bühnenprogramm wird von Marie Mondieu begleitet.

Nach einem Tag Verschnaufpause geht am 27. November die Christmas Avenue an den Start. Es wartet Budenzauber mit allerlei Weihnachtlichem. Dekoartikel, Kunsthandwerk, Speisen und Getränke wird es genauso geben wie die politische Botschaft. „Gemeinsam mit vielen Akteuren aus Politik und Community wird hier mit glitzernden Lichtern und ausgelassener Stimmung ein Zeichen gesetzt gegen Diskriminierung und Ausgrenzung“, erklären die Veranstalter in einer Mitteilung.

Entertainerin Margot Schlönzke – hier bei einer Geburtstagsparty in dieser Woche – wird bei der Christmas Avenue in Schöneberg mit den Gästen „Drag Bingo“ spielen.

Foto: imago/Agentur Baganz

Ziel sei es, in der Weihnachtszeit einen Ort zu schaffen, an dem sich die gesamte Community zu Hause fühlen kann. „Und zwar an dem Ort, der schon seit hundert Jahren als Eingang zum Berliner Regenbogenkiez gilt“, heißt es weiter.

Dass die Christmas Avenue immer auch ein Bühnenprogramm bereithält, wissen treue Besucher natürlich. Das gilt auch für dieses Jahr: Am Dienstag gibt es „Drag Bingo“ mit Margot Schlönzke. Es gibt Preise zu gewinnen. Sonntags werde es besonders weihnachtlich: Bei Karaoke mit Marie Mondieu dürfen Hobby-Sängerinnen und -Sänger ans Mikrofon. Auch hier warten Geschenke zur Belohnung. Mit dabei sind DJs aus der Berliner LGBTQIA*-Clubszene.

LGBTQIA*-Winterdays und Christmas-Avenue, Nollendorfplatz, 10777 Berlin-Schöneberg, geöffnet ist Montag bis Donnerstag 16 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag 15 bis 22 Uhr

