Berlin: Koalition will Tempelhofer-Feld-Gesetz ändern

Laut Medienbericht will die schwarz-rote Koalition Geflüchtete auch in mobilen Bauten auf dem Tempelhofer Feld unterbringen.

Berlin steht bei der Unterbringung von Geflüchteten unter Druck. Es fehlt an Unterkünften. Die schwarz-rote Koalition will geflüchtete Menschen nun auch in mobilen Bauten auf dem Tempelhofer Feld unterbringen. Das berichtete der Tagesspiegel am Montag. „Wir müssen jetzt die formalen Voraussetzungen dafür schaffen und das Gesetz ändern, damit Unterkünfte auf weiteren Flächen des Geländes geschaffen werden können“, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Stettner der Zeitung. Es gehe um zwei Flächen, die östlich und südlich an das Vorfeld des Flughafengebäudes angrenzen. Von einer starken Bebauung des Tempelhofer Feldes könne keine Rede sein. Im ehemaligen Flughafen Tempelhof werden bereits die Hangar 2 und 3 als Quartiere genutzt. Ein weiterer Hangar soll belegt werden. Auch das Flüchtlingszentrum auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel wird größer.

Bereits 2016 hatte der Berliner Senat das Tempelhof-Feld-Gesetz geändert, um das Gelände für Geflüchtete nutzen zu können. Doch nur bis 2019 wurde die Bebauung mit mobilen Bauten erlaubt. Seither werden die Bauten nur geduldet. Diese Duldung läuft laut Tagesspiegel 2025 aus. Zusätzliche Container aufzustellen, ist derzeit nicht erlaubt. Das soll sich nun ändern. Wie die Zeitung weiter berichtete, sollte der Gesetzentwurf schon am Dienstag (17. Oktober) beschlossen werden. Jedoch habe Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) die Mitzeichnung bisher verweigert. Das Gesetz solle nun bei der Senatssitzung am 31. Oktober beschlossen werden.

Tempelhofer Feld - Mehr zum Thema

Tempelhofer Feld: Volksentscheid stimmte gegen Bebauung

Bei einem Volksentscheid am 25. Mai 2014 hatte eine Mehrheit der Wähler dafür gestimmt, das nicht mehr als Flughafen genutzte Tempelhofer Feld nicht zu bebauen und stattdessen so zu belassen wie es ist. Angesichts der Wohnungsknappheit in Berlin wird aber seit geraumer Zeit darüber diskutiert, ob das noch zeitgemäß ist. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hatte zuletzt ein Format zur Bürgerbeteiligung bei der Diskussion um eine künftige Nutzung des Areals angekündigt.

„Mit einem internationalen städtebaulichen Wettbewerb werden wir die Möglichkeiten einer behutsamen Randbebauung in begrenzten Teilen der Fläche ausloten“, hieß es im schwarz-roten Koalitionsvertrag. Der „weit überwiegende Teil der Freifläche“ bleibe für Erholung, Freizeit, Sport und Kultur gesichert. Wohnungsbau soll landeseigenen Wohnungsunternehmen und Genossenschaften vorbehalten bleiben. Insgesamt sei die Frage aber „von gesamtstädtischer Bedeutung“, dafür sei „die Neubewertung durch die Berlinerinnen und Berliner maßgeblich“. Im Klartext: Bevor etwas geschieht, soll es eine weitere Volksabstimmung geben. BM