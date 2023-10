Schöneberg: Torgauer Straße wird bis Jahresende zur Fahrradstraße

Der Umbau der Torgauer Straße in Berlin-Schöneberg hatte mit dem Tausch der unterirdischen Wasserleitungen begonnen. Im Hintergrund ist die Zentrale der Gasag zu sehen.

Der Umbau der Torgauer Straße am Euref-Campus in Schöneberg hat begonnen. Wasserbetriebe haben die Arbeiten an den Leitungen beendet.