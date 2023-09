Bezirk stellt Verkehrsplan für Gartenstadt Neu-Tempelhof vor

In der digitalen Veranstaltung am Mittwoch (20. September) werden die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung präsentiert.

Berlin. Verkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) wird am Mittwoch (20. September, 18 Uhr) über das zukünftige Verkehrskonzept für die Gartenstadt Neu-Tempelhof informieren. Es wird das „finale Konzept“ nach einem langen Abstimmungsprozess sein. Bis diesen Montag (18. September) sind Anmeldungen zur Online-Veranstaltung möglich.

„Eine Bestandsanalyse inklusive Verkehrszählungen wurde durchgeführt, Anwohnende haben sich im Rahmen von Kiezspaziergängen und Diskussionen in den Planungsprozess eingebracht. Nun freuen wir uns, das finale Konzept und die geplanten Maßnahmen vorzustellen“, erklärt Saskia Ellenbeck laut einer Mitteilung.

Die Informationsveranstaltung findet digital statt. Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail an beteiligung@ba-ts.berlin.de an und bekommt im Anschluss die Zugangsdaten zugeschickt.

Eine Anwohnerinitiative drängt bereits seit Jahren darauf, für die westlich vom Tempelhofer Damm in Tempelhof gelegene Wohnsiedlung durch gezielte Maßnahmen den Durchgangsverkehr vor allem in den Seitenstraßen zu minimieren. Bislang ist auch die Sicherheit für Radfahrer im Quartier nicht gegeben, die jedoch häufig die Hauptverkehrsrouten, darunter die Manfred-von-Richthofen-Straße und Boelckestraße, nutzen. In der Boelckestraße wird derzeit ein Radweg gebaut.

