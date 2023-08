Berlin: Transporter-Fahrer kracht in mehrere Autos und hinterlässt Trümmerfeld

Ein 19 Jahre alter Fahrer hat in der vergangenen Nacht einen heftigen Unfall in Berlin-Tempelhof verursacht. Das war passiert.

Berlin. Dieser Autofahrer hinterließ ein Trümmerfeld: Mehrere Fahrzeuge sind in der vergangenen Nacht bei einem Unfall in Tempelhof beschädigt worden. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Transporters war gegen 0.30 Uhr auf dem Tempelhofer Damm in Richtung Stadtautobahn von der Fahrspur abgekommen. In der Folge streifte er fünf am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkws. Er kollidierte dabei mit dem fünften Auto so stark, dass dieses auf den Gehweg geschleudert wurde und zwei davor parkende Fahrzeuge aufeinanderschob. Der Transporter kam quer zur Fahrbahn zum Stehen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 19-Jährige erlitt einen Schock. Er und sein 25-jähriger Beifahrer wurden von Rettungskräften ambulant am Unfallort behandelt, lehnten jedoch eine weitere Untersuchung in einem Krankenhaus ab. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle am Ort ergab null Promille.

Heftiger Unfall in Tempelhof: Trümmerfeld auf rund 65 Metern

Auf dem Tempelhofer Damm hat es in der vergangenen Nacht einen schweren Unfall gegeben. Foto: Pudwell

Dabei wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Foto: Pudwell

Ein Auto wurde sogar gegen einen Baum geschoben. Foto: Pudwell

Was war passiert? Ein Fahrer eines Transporters war von der Straße abgekommen - und touchierte mehrere Autos. Foto: Pudwell

Die Feuerwehr musste Batterien abklemmen und ausgelaufene Betriebsmittel abbinden. Foto: Pudwell



Es entstand ein hoher Sachschaden. Foto: Pudwell

Informationen von vor Ort zufolge war die Unfallstelle rund 65 Meter lang. Foto: Pudwell

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Pudwell

Nach Zeugenaussagen soll der Transporter-Fahrer zu schnell gefahren sein. Die Polizei machte dazu keine Angaben. Foto: Pudwell

Die Unfallstelle auf dem Tempelhofer Damm war rund 65 Meter lang. Die Feuerwehr barg die Fahrzeuge, klemmte die Batterien ab und streute ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Der Tempelhofer Damm war für die Unfallaufnahme und die anschließende Räumung zwischen Thuyring und Manfred-von-Richthofen-Straße von 0.40 Uhr bis 1.20 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen. Laut Augenzeugen soll der Transporterfahrer viel zu schnell gefahren sein.

Weitere Meldungen der Polizei Berlin und der Brandenburger Polizei lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.