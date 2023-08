Zwei neue Stolpersteine für schwarze Menschen

Die Steine werden in Gedenken an Benedikt Gambé und Charlotte Rettig in der Fuggerstraße in Schöneberg verlegt.

Benedikt Gambé und Charlotte Rettig lebten in den 1930er-Jahren in der Fuggerstraße in Schöneberg.

Berlin. Mehr als 9000 Stolpersteine gibt es allein in Berlin. Sie alle erinnern an die Opfer von Entrechtung und Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Doch die wenigsten dieser kleinen in den Boden eingelassenen Steine sind schwarzen Menschen gewidmet. Mit der Verlegung zweier neuer Stolpersteine für Benedikt Gambé und Charlotte Rettig sollen auch People of Color mehr in den Fokus dieser Erinnerungskultur kommen. Die Verlegung findet im Zusammenhang mit der Ausstellung „Auf den Spuren der Familie Diek – Geschichten Schwarzer Menschen in Tempelhof-Schöneberg“ am Sonnabend, 26. August, 12 Uhr, in der Fuggerstraße 20 in Schöneberg statt. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Sowohl Gambé als auch Rettig wurden für die deutsche Kolonialpropaganda benutzt. Benedikt Gambé wurde am 17. August 1904 in Éséka, Kamerun, geboren und nach dem Ersten Weltkrieg von einem Kolonialoffizier nach Deutschland gebracht. Charlotte Rettig kam am 14. Mai 1913 in Strasburg in der Uckermark zur Welt. Beide waren Künstler und lebten einst in der ehemaligen Pension „Sachs“ in der Fuggerstraße 20.

Gambé spielte Schlagzeug in einer Band

Dies ist der Stolperstein für Charlotte Rettig.

Foto: Museen Tempelhof-Schöneberg

Gambé spielte in der Weimarer Republik Schlagzeug in einer Band und trat unter dem Künstlernamen James Dixon auf. Rettig war unter dem Bühnennamen Jerry Jackson bekannt. Während des Nationalsozialismus waren sowohl Rettig als auch Gambé gezwungen, ihren Lebensunterhalt in der „Deutschen Afrika-Schau“ zu verdienen, wo sie im Dienst der deutschen Kolonialpropaganda stereotype und exotisierende Rollen verkörpern mussten. Jeder andere Beruf blieb ihnen verwehrt.

1938 wurde Benedikt Gambé in die Wittenauer Heilstätten nördlich von Berlin zwangseingeliefert und von dort in die Heil- und Pflegeanstalten Ilten bei Hannover verlegt. Im August 1940 starb er dort unter ungeklärten Umständen. Charlotte Rettig konnte 1938 nach Kopenhagen flüchten, wo sie heiratete. Rettig überlebte den Nationalsozialismus.

Weitere Stolpersteine werden im Oktober verlegt

Die Stolperstein-Verlegung wird von der Koordinierungsstelle Stolpersteine und Erinnerungskultur der Museen Tempelhof-Schöneberg initiiert. Sie finden in enger Zusammenarbeit mit dem Historiker Robbie Aitken, Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, dem Decolonize Berlin e.V. und dem Projektverbund „Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt“ statt.

Die Ausstellung „Auf den Spuren der Familie Diek – Geschichten Schwarzer Menschen in Tempelhof-Schöneberg“ ist noch bis zum 15. Oktober 2023 im Schöneberg Museum, Hauptstraße 40/42, 10827 Berlin, zu sehen.

In diesem Oktober sind noch drei weitere Stolperstein-Verlegungen in Tempelhof-Schöneberg geplant: Am Dienstag, 10. Oktober, werden in der Traunsteiner Straße 6, 12 Uhr, drei Stolpersteine für Käthe, Josef und Ruth Schwarz in den Boden eingelassen. In der Kufsteiner Straße 7 wird ab 14 Uhr mit weiteren drei Steinen an Rudolf, Frieda und Gerhard Steinhagen gedacht. Es folgt am Sonntag, 22. Oktober, 13 Uhr, die Verlegung von einem weiteren Gedenkstein in der Straße An der Urania 7 zu Ehren von Eugenie Fuchs.

