Tempelhofer Feld: Was am Wochenende alles so los ist

Berlin. Pünktlich mit den wieder wärmeren Temperaturen erwartet Berlin ein besonderes Naturschauspiel. In diesen Tagen werden wieder die Sternschnuppen des Perseiden-Meteorstroms am Nachthimmel zu sehen sein. Die Stiftung Planetarium Berlin veranstaltet aus diesem Anlass am Sonnabend (12. August) die 10. Lange Nacht der Astronomie auf dem Tempelhofer Feld. Und auf der riesigen Freifläche ist noch mehr los am Wochenende.

Die Perseiden scheinen aus dem Sternbild Perseus zu kommen, doch sie sind eine Wolke von Trümmerteilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle, in die die Erde jedes Jahr auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne eintaucht. Zu sehen sind die Perseiden in einer klaren Nacht bereits jetzt. Doch der Höhepunkt des Ereignisses wird in der Nacht vom 12. auf den 13. August erwartet. Dann sollen besonders viele Sternschnuppen zu sehen sein – etwa 100 pro Stunde. Auch in der Nacht zu Montag sollen viele von ihnen zu sehen sein.

Wer die Sternschnuppen beobachten will, sollte dies etwa ab 22 Uhr abseits störender Lichtquellen tun und mindestens eine Stunde lang den Himmel zu beobachten. Laut Tim Florian Horn, Mitglied des Vorstands der Stiftung Planetarium Berlin und Direktor Zeiss-Großplanetarium sowie der Archenhold-Sternwarte, eignet sich das Tempelhofer Feld dafür gar nicht schlecht. „Der Vorteil dort ist, dass es kaum störende Lichter gibt“, so Horn. Man benötige keine Ausrüstung, sondern nur Geduld und gute Augen, sagt Horn. Um die Perseiden in etwa 80 bis 100 Kilometer Höhe zu sehen, sollte der Himmel klar sein. Am Sonnabend ist jedoch mit einzelnen Schauern und Wolken zu rechnen.

Experten beantworten astronomische Fragen

Bei der kostenlosen Langen Nacht der Astronomie, mitorganisiert auch von Amateurastronom*innen und astronomischen Fördervereinen, erwartet die Besucher aber noch mehr: Himmelsbeobachtungen mit Teleskopen, Ausflüge in die Fernen des Universums unter der mobilen Planetariumskuppel „Intense“, Stern- und Astrosprechstunden, eine „Cosmorama“-Sondersendung mit FluxFM-Moderatorin Katia Berg und Tim Florian Horn. 17 Uhr beginnt das Programm.

Bis ein Uhr nachts gibt es zudem zahlreiche Mitmach-Aktionen für Kinder, ein Science-Slam und Live-Musik. Unter den Sternschnuppen des Perseiden-Meteorstroms beantworten Expertinnen und Experten der Stiftung Planetarium Berlin sowie deren astronomische Fördervereine Fragen.

Auf der Freiluftbühne „Luftschloss“ geht es am Sonnabend ebenfalls um wissenschaftliche Besonderheiten.

Nicht weit von den Sternenguckern befindet sich das noch recht neue Open Air-Theater „Luftschloss“ vom Atze Musiktheater aus Wedding. Dort hat man sich der Begeisterung für Astronomie angenommen. Um 19 Uhr ist zunächst die Berliner Sängerin AŸA zu erleben. Die Songschreiberin mit marokkanischen und jemenitischen Wurzeln hat unter anderem ihre neue EP „Used“ im Gepäck.

Circus Festival auf dem Tempelhofer Feld

Im Anschluss folgt im Luftschloss der schon angekündigte Science-Slam. Drei junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berichten auf spannende Art und Weise von ihren Forschungen. Jede Erzählung ist dabei nicht länger als zehn Minuten. Das Publikum darf dabei Jury spielen und am Ende des Abends einen Sieger oder eine Siegerin küren. Beginn ist 21 Uhr.

Und ein weiteres Highlight erwartet Besucher am Wochenende: Zum neunten Mal gastiert das Circus Festival auf dem Tempelhofer Feld. Vom 11. bis 20. August werden internationale Zirkusartisten mit ihren Performances erwartet. Dafür wurden zwei Zelte sowie eine Außenbühne an der Westseite vorbereitet. Zu erreichen ist das Festivalgelände über den südlichen Eingang des Tempelhofer Damms. Auch Konzerte, Workshops und Ausstellungen wird es geben.

Die Ticketpreise schwanken, je nachdem wie viele Shows man besuchen möchte: Ein Einzelticket kostet 22,50 Euro. Für das Kombiticket, mit dem zwei Shows angeschaut werden können, werden 42 Euro verlangt. Das Tagesticket (für drei Shows) bekommt man für 61,50 Euro. Alle Informationen sind unter www.berlin-circus-festival.de zu finden.

