Am Wochenende kommen wieder Tausende nach Schöneberg. Am 15. und 16. Juli findet das lesbisch-schwule Stadtfest am Nollendorfplatz statt.

Am Wochenende Lesbisch-schwules Stadtfest in Schönebergs Regenbogenkiez

Berlin. Am Wochenende wird es wieder bunt im Schöneberger Regenbogenkiez. Sonnabend und Sonntag (15. und 16. Juli) findet das 29. Lesbisch-schwule Stadtfest rund um den Nollendorfplatz statt. Der organisierende Regenbogenfonds e.V. hat die Veranstaltung in diesem Jahr unter das Motto „Gleiche Rechte für Ungleiche – weltweit“ gestellt. Es wird politisch, aber vor allem ein fröhliches Fest für Berlin und darüber hinaus.

Jedes Jahr besuchen gut 350.000 Menschen das Stadtfest, das sich als das größte in Europa mit Fokus auf das lesbisch-schwule Leben versteht. Sonnabend und Sonntag ist jeweils ab elf Uhr geöffnet. Es warten wieder fünf Stadtfest-Welten darauf, erkundet zu werden: „Filmwelt“, „Politikwelt“, „Positivenwelt/Gesundheits- und Wellnesswelt“, „Radiowelt“ und „Sportwelt“ sowie „das breite Spektrum lesbischer, schwuler, bisexueller und transidentischer Projekte, Vereine und Organisationen“, wie die Macher auf ihrer Internetseite ankündigen.

Highlight ist in jedem Jahr die Polit-Talkshow „Das wilde Sofa“ von Gerhard Hoffmann. In diesem Jahr hat er sein Programm von 60 auf stolze 105 Minuten erweitert, wie er der Berliner Morgenpost vorab erzählte. „Ich hatte schon immer ambitionierte Gäste und in diesem Jahr sind es noch einmal mehr geworden“, sagt Hoffmann.

Bürgermeister Kai Wegner (CDU) als Gast erwartet

Das Lesbisch-schwule Stadtfest ist immer auch ein Ort für Paradiesvögel, etwa die Mitglieder vom „Orden der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz“.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Auf seinem Sofa erwartet werden Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), Bundestagsabgeordneter Kevin Kühnert (SPD), Präsident der Freien Universität Berlin Günter M. Ziegler, Regisseur und Professor für Regie Rosa Praunheim, Manny de Guerre vom „Side by Side Film Festival St. Petersburg“ und Anastasia Biefang von „QueerBw“, der Interessenvertretung für LGBTQI-Menschen bei der Bundeswehr.

Mit seinen Gästen will Hoffmann auch in diesem Jahr über das Leben von Queer- und Trans-Personen in Berlin und Deutschland sprechen – und Kritik üben am öffentlichen Umgang mit ihnen. Hoffmanns Programm beginnt am Sonnabend um 15.30 Uhr und ist auf der Stadtfestbühne an der Eisenacher-, Ecke Fuggerstraße zu finden. Im Anschluss kann bis 23 Uhr gefeiert werden. Es warten wieder viele Künstler und Programmpunkte auf den unterschiedlichen Bühnen. Am Sonntag geht die Veranstaltung bis 21 Uhr.

Anlässlich des Stadtfestes und des Pride-Month, der in Berlin vom 28. Juni bis 23. Juli geht, wurde am Donnerstag vor dem Rathaus Schöneberg bereits die Regenbogenfahne gehisst. Im Juli wartet mit dem Christopher Street Day ein weiteres Highlight der queeren Szene. Am 22. Juli zieht wieder der riesige Demonstrations- und Partyzug durch die Stadt. Alle Informationen zur Route und Kundgebung gibt es im Internet unter www.csd-berlin.de.

Lesen Sie auch:

Die ausgebremste Johanna-Eck-Schule: Pleiten, Pech und Pannen

So fährt es sich derzeit auf der Hauptstraße in Schöneberg

Neues Besucher-Highlight im Flughafen Tempelhof

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.