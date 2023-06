„Ich bin ein Berliner“: 60 Jahre Kennedy-Rede - Festakt in Schöneberg

Die Rede, die der damalige US-Präsident John F. Kennedy am 26. Juni 1963 in Berlin vor dem Rathaus Schöneberg hielt, sollte in die Geschichte eingehen. Es war ein Bekenntnis an die West-Berliner, sie nicht allein zu lassen.

Berlin. John F. Kennedys Rede in Berlin ist bis heute unvergessen. Besonders der Satz „Ich bin ein Berliner“, den der damalige US-Präsident am 26. Juni 1963 vor dem Rathaus Schöneberg an die West-Berliner richtete, war das ultimative Solidaritätsbekenntnis. Zwei Jahre nach dem Mauerbau versprach er ihnen ein freies Leben. Dass Kennedy vor Tausende Berliner trat, ist in diesem Jahr genau 60 Jahre her. Und Berlin feiert den charismatischen Präsidenten erneut.

Am 24. Juni lädt Jörn Oltmann (Grüne), Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, zum Rathaus Schöneberg, auf den John-F.-Kennedy-Platz. Unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), US-Botschafterin Amy Gutmann sowie Oltmann wollen an diesem Tag zu den Besuchern sprechen. „Bei uns im Rathaus Schöneberg weht der freiheitliche Geist von John F. Kennedy bis zum heutigen Tage. Viele Menschen kommen immer noch zu uns, um den Ort zu sehen, an dem Kennedy seine berühmte Rede ‚Ich bin ein Berliner‘ gehalten hat“, so der Bezirksbürgermeister.

Der Festakt beginnt 17 Uhr. Bis in den Juli hinein wird der Jahrestag des Kennedy-Besuchs, der 15 Jahre nach Beginn der Berliner Luftbrücke stattfand, gewürdigt. Am 26. Juni 2023 liegt die Luftbrücke, bei der die Westalliierten Berlin mit überlebenswichtigen Gütern aus der Luft versorgten, 75 Jahre zurück.

• 26. Juni 2023, ab 18:30 Uhr: Podiumsgespräch „Ich bin ein Berliner“ mit Prof. em. Dr. David Barclay und Dr. Andreas Etges, gefördert von der US-Botschaft

• 30. Juni bis 2. Juli 2023, ab 10 Uhr: Foto- und Briefmarkenausstellung der Forschungsgemeinschaft Berlin anlässlich 75 Jahre Luftbrücke

• 10. Juli 2023, ab 18:30 Uhr: Zeitzeugengespräch zur Sicherung der US-Präsidentenbesuche 1963 und 2013 durch die Berliner Polizei

Das Rathaus Schöneberg heute. Auf dem nach ihm benannten Platz, zuvor Rudolph-Wilde-Platz, hielt Kennedy seine berühmte Rede.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Das Podiumsgespräch wird durch zwei Kennedy-Experten geleitet. David Barclay ist einer der führenden Historiker zur Geschichte Berlins im Kalten Krieg. Zusammen mit Andreas Etges, Autor einer Kennedy-Biographie und Kurator mehrerer Ausstellungen zum Thema – unter anderem im Deutschen Historischen Museum in Berlin – wird er den Besuch des US-Präsidenten im Sommer 1963 historisch einordnen. Besonderes Augenmerk wird natürlich auf Kennedys berühmter Rede liegen. „Die Menschen sahen in Kennedy jemanden, der eine neue Generation und Politik vertrat“, sagt Andreas Etges.

Beleuchten wollen die beiden Experten auch die Reaktion in der DDR mit dem Gegenbesuch Nikita Chruschtschows im Ostteil der Stadt.

Berlin: Freie Universität feiert Jahrestag mit einem Festvortrag

Parallel wird auf der Galerie des Rathauses die Ausstellung „Ich bin ein Berliner“ der Fotografin Mila Hacke eröffnet. Thematisiert werden die internationale Bedeutung Berlins im Kalten Krieg, die Politik der Kennedy-Administration und der historische Kontext des berühmten Berlin-Besuchs.

Die Feierlichkeiten sind eine Kooperation mit visitBerlin und wird mit Fördermitteln der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe aus den Zuschüssen für besondere touristische Projekte unterstützt. Auch durch die Checkpoint Charlie Stiftung und die Stiftung Luftbrückendank wird das Bürgerfest finanziell gefördert.

Gefeiert wird auch an der Freien Universität Berlin, die in diesem Jahr 75 Jahre alt wird. Nach seinem Besuch am Rathaus Schöneberg hielt Kennedy eine nicht weniger zu beachtende Rede an der Hochschule. Der Jahrestag wird am 26. Juni, 16.15 Uhr, mit einem Festvortrag der diesjährigen Preisträgerin des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises und Romanistikprofessorin Anita Traninger zur Lage der Wissenschaftsfreiheit gewürdigt. Eine Anmeldung ist unter diesem Link erforderlich.

