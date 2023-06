Tempelhof-Schöneberg lädt zum Nachbarschaftsfest ein

Berlin. Mit mehr als 100 Ständen ist dies das größte Nachbarschaftsfest im Bezirk überhaupt. Tempelhof-Schöneberg veranstaltet am Sonnabend (10. Juni) wieder ein buntes Fest, bei dem sich so viele Initiativen und Organisationen wie noch nie beteiligen. Ab 12 Uhr geht es los vor dem Rathaus Schöneberg am John-F.-Kennedy-Platz.

Eingeladen ist jeder, bei der fünften Ausgabe des Nachbarschaftsfestes dabei zu sein. Ab 12 Uhr beginnt das Bühnenprogramm mit einem Beitrag der Leo Kestenberg Musikschule und der Kifrie Musiketage des Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. Um 12.20 Uhr wird Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) die Veranstaltung offiziell eröffnen und die Besucher begrüßen.

Der besondere und erstmalige Höhepunkt in diesem Jahr wird die „Queere Stunde“ (15 Uhr) sein, bei der Performances gezeigt werden, die in Zusammenarbeit mit AHA-Berlin e. V entstanden sind. „Weiterhin sind das bekannte Schöneberger Rap-Duo Big Tiba & Chille als auch die Bolivianische Folkloregruppe Bolivia Alma del Chacor und die Tanzschule Traumtänzer dabei“, kündigt das Bezirksamt in einer Pressemitteilung an.

Nachbarschaftsfest: Alle Einnahmen werden gespendet

In der Freiherr-von-Stein-Straße ist der für Kinder interessante Teil des Fests zu finden. Auf der Mitmach-Bühne kann an Workshops unter anderem vom Kinderzirkus „Cabuwazi“ teilgenommen werden. Hinzukommen Aktionen wie Rätselspaß und Malangebote, Torwandschießen und Trampolinspringen.

„Unter der Rekordanzahl an Organisationen sind in diesem Jahr neben Einrichtungen des Bezirksamts wie dem Ehrenamtsbüro, dem Bürgeramt und dem Karrierebus des Landes Berlin auch viele gemeinnützige Organisationen – von A wie ADFC bis Y wie Yanagi Jutaijutsu Berlin e. V.“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Speisen und Getränke gibt es vor Ort zu familienfreundlichen Preisen. Die Berliner Wasserbetriebe stellen kostenlos Wasser zur Verfügung. Der Eintritt ist gänzlich kostenlos. Das Nachbarschaftsfest ist eine gemeinnützige Veranstaltung. Alle Einnahmen werden an soziale Zwecke gespendet. Gegen 19 Uhr endet das Fest.

Lesen Sie auch:

„Friedenauer Höhe“: Richtfest für 131 Eigentumswohnungen

Bürgermeister Oltmann in Sorge um „Zukunftsprojekt“

E-Scooter: Wie ein Bezirk gegen Falschparker vorgehen will

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.