Autorin Ingke Brodersen lebt in einem Haus, das der sogenannten „Entjudung“ durch die Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Über die Schicksale der Bewohner der Berchtesgadener Straße 37 in Schöneberg hat sie das Buch „Lebewohl, Martha. Die Geschichten der jüdischen Bewohner meines Hauses“ geschrieben.

In ihrem Buch erzählt die Historikerin Ingke Brodersen die Geschichten der Juden, die einst in ihrem Haus in Schöneberg lebten.