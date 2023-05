Warum der CDU-Traum vom Bürgermeisteramt trotz Wahlerfolg in Tempelhof-Schöneberg doch nicht in Erfüllung ging.

Berlin-Wahl 2023 So ist das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg aufgestellt

Berlin. Die CDU hatte sich nach ihrem Wahlsieg in Tempelhof-Schöneberg – sie erreichte 30,8 Prozent der Wählerstimmen – so viel mehr erhofft. Gern hätte sie ihren Kandidaten Matthias Steuckardt auf dem Posten des Bezirksbürgermeisters gesehen. Doch es kam anders, der 1979 in Thüringen geborene Steuckardt blieb nach der Wahlwiederholung Stadtrat für Bürgerdienste, Soziales und Senioren.

Tempelhofs Stadtrat Matthias Steuckardt (CDU) wollte Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg werden.

Steuckardt ist seit 2002 Mitglied der CDU, er studierte Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin. Dass der Bezirksbürgermeisterposten auch weiterhin durch den Grünen-Politiker Jörn Oltmann besetzt bleibt, hat mit dem grün-rot-roten Bündnis zu tun, das sich im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung die Zusammenarbeit verabredete und auch gemeinsam für Oltmann votierte.

Der Grünen-Politiker Jörn Oltmann ist Bürgermeister von Tempelhof-Schöneberg geblieben.

Sehr zum Ärger der CDU, die der Meinung ist, nach ihrem Wahlerfolg hätte sie den Bezirksbürgermeister stellen sollen. Den Wählerwillen sieht sie so ignoriert. Die Mehrheit auf seiner Seite blieb der 56-jährige Oltmann, gebürtig aus Bremen, weiterhin in seinem Amt. Im Bezirksamt ist der Diplom-Sozial-Ökonom für die Bereiche Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung zuständig. Ein weiterer und somit insgesamt drei Sitze im Bezirksamt waren den Christdemokraten dennoch sicher.

Neu im Bezirksamt: Eva Majewski (CDU) verantwortet als Stadträtin die Bereiche Stadtentwicklung und Facility Management.

Und so zog die 37-jährige Eva Majewski, seit 2021 Teil der CDU-Fraktion der BVV, ins Bezirksamt ein. Sie übernahm die Aufgaben der wegen des Stimmenverlusts der SPD ausscheidenden Angelika Schöttler. Die in Aachen geborene Majewski übernahm Stadtentwicklung und Facility Management. Majewski studierte Betriebswirtschaftslehre an der Humboldt Universität Berlin und war zuletzt im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beschäftigt.

Tobias Dollase, Schulstadtrat für Tempelhof-Schöneberg, gehört keiner Partei an, sitzt aber für die CDU im Bezirksamt.

Ebenfalls für die CDU im Bezirksamt sitzt seit Herbst 2021 der parteilose Tobias Dollase. Vor der Wahl im Jahr 2021 war der 49-Jährige in Reinickendorf Stadtrat für Jugend, Familie, Schule und Sport. Nach seinem Bezirkswechsel übernahm er mit den Ressorts Schule, Weiterbildung und Kultur zum Teil die gleichen Aufgaben. Dollase studierte Rechtswissenschaften in Trier.

Saskia Ellenbeck (Grüne) ist neu als Stadträtin für Ordnung, Straßen, Grünflächen, Umwelt und Naturschutz.

Ebenfalls seit der Wahl 2021 sitzt Saskia Ellenbeck (Grüne), Stadträtin für Ordnung, Straßen, Grünflächen, Umwelt und Naturschutz, im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg. Ellenbeck wurde 1983 in Aachen geboren und war bis zu ihrer Arbeit in Tempelhof-Schöneberg beim Bundesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs beschäftigt. Sie studierte Politik, Soziologie und Volkswirtschaftslehre.

Oliver Schworck (SPD) bleibt weiterhin Bezirkstadtrat für Jugend und Gesundheit.

Weiterhin im Amt blieb nach der Wahlwiederholung Oliver Schworck, Stadtrat für Jugend und Gesundheit. Der diplomierte Finanzwirt wurde 1968 in Berlin geboren, trat 1990 in die SPD ein und ist bereits seit 2006 Stadtrat, mit wechselnden Zuständigkeiten.

Das Bezirkswappen von Tempelhof-Schöneberg.

