Patrick Liesener zum neuen CDU-Fraktionsvorsitzenden gewählt

Berlin. Die CDU-Fraktion der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg hat einen neuen Vorsitzenden. Am Montagabend wählten die Mitglieder den 34-jährigen Patrick Liesener einstimmig zum Nachfolger von Daniel Dittmar.

Dittmar hatte sich aus Zeitgründen nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen und rückt in die zweite Reihe. Zusammen mit Ralf Olschewski wurde er als Stellvertreter in den Fraktionsvorstand gewählt. Schatzmeisterin Regina Körper wurde in ihrem Amt bestätigt.

Patrick Liesener ist gelernter Medienkaufmann

Patrick Liesener ist zweifacher Familienvater und gelernter Medienkaufmann. Seit acht Jahren gehört er der BVV in Tempelhof-Schöneberg an. „Zunächst möchte ich Daniel Dittmar im Namen der gesamten Fraktion für seine herausragende Arbeit als Fraktionsvorsitzender ganz herzlich Dank sagen. Wir sind froh, dass er mit seiner reichen politischen Erfahrung weiterhin im Team ist. Gemeinsam werden wir dafür arbeiten, dass trotz grün-rot-roter Zählgemeinschaft möglichst viel CDU-Politik im Bezirk sichtbar wird, so wie es sich viele Menschen gewünscht haben“, teilt Liesener in einer schriftlichen Mitteilung mit.

Die CDU war bei der Wahlwiederholung am 12. Februar mit 30,8 Prozent stärkste Kraft in Tempelhof-Schöneberg geworden. Auf dem zweiten Platz landeten mit 23,7 Prozent die Grünen. Danach folgte die SPD (19,7 Prozent). Trotz der Erfolge finden sich die Christdemokraten in der Opposition wieder. Grüne, SPD und Linke hatten sich zu einer Zählgemeinschaft zusammengefunden, um sich die Mehrheit zu sichern.

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.