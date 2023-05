Berlin: Attacke auf Grünen-Politiker - Angreifer ruft „Bastarde“

Mit solchen Fahnen hatten die Mitglieder des Tempelhof-Schöneberger Kreisverbandes den Hauseingang geschmückt, in der die Veranstaltung in Marienfelde stattfand.

Berlin. Bei der Jahreshauptversammlung der Grünen Tempelhof-Schöneberg in Marienfelde kam es am Sonnabend zu einem Angriff auf ein Mitglied des Kreisverbandes. Im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem 37-jährigen Mann soll Elias Joswich, Mitglied der Grünen-Fraktion der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), von dem Angreifer ins Gesicht geschlagen worden sein.

Bis auf Kopfschmerzen blieb Joswich nach eigener Aussage unverletzt. Der 24-Jährige berichtete am Montag von den Ereignissen. Mit zwei weiteren Mitgliedern des Kreisverbandes habe er vor der Seniorenfreizeitstätte „Eduard Bernoth“ in Marienfelde gestanden, in der die Versammlung stattfand, als ein Geräusch zu vernehmen war. „Es klang wie ein Knall“, erklärte Joswich.

Staatsschutz hat Ermittlungen übernommen

Es habe sich herausgestellt, dass ein Mann den Fahnenmast einer Flagge mit Grünen-Logo zerbrochen hatte. Joswich habe sein Handy gezückt, um die zerstörte Fahne sowie den Mann im Foto festzuhalten. Daraufhin habe der Mann die Mitglieder des Verbandes unter anderem als „Bastarde“ beleidigt und den Grünen-Politiker aufgefordert, das Foto zu löschen. Als sich dieser weigerte, habe der Mann Joswich mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Ein 37-jähriger Mann soll am Sonnabend diese Fahne mutwillig zerbrochen haben.

Die hinzugerufene Polizei konnte den Angreifer noch vor Ort stellen und seine Personalien aufnehmen. Es liefen Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung gegen den 37-Jährigen, wie ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage mitteilte. Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden konnte, habe der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.

Grüne Tempelhof-Schöneberg: Angriff auf die Demokratie

Im Kreisverband interpretiert man den Vorfall klar als Angriff auf die eigene Partei und die Demokratie. Die Vorsitzenden der Grünen Tempelhof-Schöneberg, Claudia Löber und Moritz Heuberger, verurteilten den Vorfall anschließend in einer schriftlichen Mitteilung: „Der Angriff auf politische Parteien und ihre Mitglieder ist ein Angriff auf die Demokratie selbst. Solche Angriffe sind inakzeptabel und gefährden das friedliche Miteinander in unserer Gesellschaft.“ Man wolle sich nicht einschüchtern lassen.

Elias Joswich habe der Vorfall vorsichtiger werden lassen, sagt er. Zwar sei insgesamt eine aggressivere Grundstimmung in der Gesellschaft zu verspüren. „Aber sowas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Joswich. Und weiter: „Ich habe kein Problem damit, wenn uns jemand scheiße findet und das auch sagt, aber dass Menschen diese Schwelle übertreten, ist schon krass.“

Kreisvorsitzender Moritz Heuberger teilt den Eindruck, dass es in Teilen zu einer gesellschaftlichen Enthemmung gekommen sei. „So eine Stimmung ist gefährlich für die Demokratie.“

