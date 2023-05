VeloBerlin in Tempelhof: Das sind die neuesten Fahrradtrends

Auf der VeloBerlin zeigen in diesem Jahr 60 Aussteller ihre neuesten Lastenrad-Modelle. Das vom Hersteller CA GO ist besonders für Kinder bequem beim Ein- und Aussteigen.

Berlin. Am Wochenende steht auf dem Flughafen Tempelhof wieder alles im Zeichen des Fahrrades. Die Fahrradmesse VeloBerlin bringt am 6. und 7. Mai wieder jede Menge neue Fahrradtrends in den stillgelegten Flughafen. Mehr als 200 Aussteller werden erwartet. Was derzeit angesagt ist, haben die Organisatoren von VeloKonzept bereits im Vorfeld berichtet. Wie immer können Besucherinnen und Besucher alles vor Ort ausprobieren.

Etliche Neuheiten mussten in den vergangenen Jahren zunächst zurückgestellt werden, bis sie den Markt so richtig erobern konnten. Corona und andere Krisen hatten Produktion und Einführung häufig verzögert. Zwei Jahre konnte die VeloBerlin gar nicht stattfinden, bevor sie im vergangenen Jahr auf den Flughafen Tempelhof zurückkehrte. Auf insgesamt 50.000 Quadratmetern – darunter Hangar 4 und das überdachte Vorfeld – können sich Fahrradfans auf die neuesten Trends freuen.

VeloBerlin: Gedecktere Farben bei den Fahrradhelmen

So gibt es zum Beispiel einen neuen Trend bei den Fahrradhelmen. Knallige Farben wurden nach Jahren durch gedecktere Farben abgelöst. Auch bei der Bekleidung haben sich enge Oberteile inzwischen verabschiedet und Platz gemacht für locker sitzende Schnitte in natürlichen Farben. Mit dabei ist zum Beispiel Hersteller Vaude, der seine funktionellen, legeren Gravel-Shirts vorstellen wird. „Bei der Herstellung werden immer mehr Schritte in Richtung Nachhaltigkeit gemacht“, erklärt dazu Velokonzet-Sprecher Oliver Schulz.

Bei der VeloBerlin geht es aber vor allem darum, Fahrräder zu testen. „Man kann die gesamten Produkte von 200 Ausstellern vor Ort ausprobieren“, sagt Oliver Schulz. Es wartet ein 400 Meter langer Parcours, bei dem auch die schnelleren E-Bikes getestet werden können.

VeloBerlin: Erstmals eigene Gravel Area

Ein wichtiges Augenmerk legt die VeloBerlin in diesem Jahr unter anderem auf die motorisierten Rennräder: die Gravelbikes. Eine Neuheit der Fahrradmesse ist in diesem Jahr die eigene Gravel Area für das sportliche Radfahren abseits der Straße. Dort stellen Fahrrad- und Zubehörmarken ihre Trends vor. Es gibt einen Adventure Parcours für Testfahrten, eine Bar, Workshops und Ausfahrten.

Auf dem großzügigen Vorfeld des Tempelhofer Flughafens können Besucherinnen und Besucher nach Herzenslust zwischen den Ständen herumschlendern.

Foto: Stefan Haehnel

Inzwischen mit einem Auto vergleichbar – manchmal auch preislich – sind die immer moderner und langlebiger werdenden Lastenfahrräder. Besonders an den Transport des Nachwuchses hat der deutsche Hersteller Ca Go gedacht, der sein neues Modell mit einer Sicherheitsfahrgastzelle, Sicherheitsgurten und Kopfstützen ausgestattet hat. Für einen starken Antrieb soll der Bosch-Motor Performance CX Cargo Line sorgen.

VeloBerlin: Kinderfahrräder werden immer hochwertiger

An Kinder und Jugendliche ist aber nicht nur als Mitfahrer gedacht. Denn auch bei den Rädern für die kleinsten Fahrer ist ein Trend zu erkennen. So werden auch da die Fahrräder immer hochwertiger. Vorne mit dabei ist Kinderrad-Hersteller Puky. Auf dem Kinderparcours können die neuesten Modelle ausprobiert werden.

Besonders interessant für kleinere Transporte in der Stadt könnte das neue Anhänger-Modell von M-Wave sein. An der Sattelstütze montiert, können so Einkäufe oder Gegenstände mit einem Gesamtgewicht von bis zu 22 Kilogramm mitgenommen werden. Die Deichsel kann man abnehmen, sodass sich der „Stalwart Shop“ auch als Einkaufstrolley verwenden lässt.

VeloBerlin: Radrennen mit dem Radsportverband

Neben den vielfältigen Ausstellungen der Neuheiten und Trends der Fahrrad- und Mobilitätsbranche besteht das „Fahrradfestival für alle“, wie es die Organisatoren nennen, auch aus einem umfangreichen Bühnen- und Showprogramm.

Kinder können beim Parcours zeigen, wie gut sie das Fahrrad beherrschen.

Foto: Stefan Haehnel / VeloBerlin

Gemeinsam mit dem Berliner Radsportverband sind Rennradrennen in verschiedenen Formaten geplant. Ein Katz- und Mausspiel liefern sich jeweils zwei Teilnehmende beim Micro Cross Rennen über verschiedene Hindernisse. Beim Cargo Bike Race geht es um Geschick beim Auf- und Abladen.

VeloBerlin: Gemeinsamer Sundowner am Sonnabend

Auf den beiden Bühnen wollen die Veranstalter mit ihren Gästen ins Gespräch kommen und so auch die politische Bedeutung der VeloBerlin deutlich machen. So soll es zum Beispiel darum gehen, wie man noch mehr Menschen vom Fahrradfahren überzeugen kann, kündigt Velokonzept-Geschäftsführerin Isabell Eberlein an. „Wir wollen auch darüber diskutieren, wie eine Stadt in Zukunft aussehen kann.“ Gleichzeitig gebe sich die VeloBerlin auch in diesem Jahr wieder „offen für alle“. „Wir laden nicht nur Fahrrad-Nerds ein“, so Eberlein.

„VeloWomen“ – also der Fokus auf Frauen in der Fahrrad- und Mobilitätsbranche – ist eine persönliche Herzensangelegenheit Eberleins. „Der Schwerpunkt liegt diesmal auf dem Recruiting, also der Frage, wie man gerade als Frau im Fahrradbereich einen Job findet“, erklärt Eberlein. Auf der Messe sollen Suchende und Anbieter zusammenkommen können.

Offiziell schließt die Messe um 18 Uhr. Am Sonnabend jedoch sind die Besucher und Aussteller dazu eingeladen, bis 21.30 Uhr auf dem Gelände noch in gemütlicher Runde zusammenzukommen.

VeloBerlin, 6. + 7. Mai, 10 bis 18 Uhr, Sonnabend gemeinsamer Sundowner bis 21.30 Uhr, Flughafen Tempelhof, Eingang über das Tempelhofer Feld oder Eingang Columbiadamm, Anfahrt: U6 Platz der Luftbrücke, Tagesticket im Vorverkauf (bis einschließlich Freitag) neun Euro, danach 12 Euro, Zwei-Tages-Ticket 12, dann 15 Euro.

