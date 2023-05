„Ich bin ein Berliner“: Zeitzeugen gesucht

Berlin. Knapp 60 Jahre ist es her, als der frühere US-Präsident John F. Kennedy seinen berühmten Satz sagte: „Ich bin ein Berliner“ – das waren die Worte, die in die Geschichte eingehen sollte. Seit dieser Rede vor dem damaligen Regierungssitz West-Berlins, dem Rathaus Schöneberg, wird dieser Satz immer wieder zitiert. Und die, die diesen Moment am 26. Juni 1963 live vor Ort mitverfolgten, haben von diesem Erlebnis sicher schon oft erzählt. Und wir von der Berliner Morgenpost wollen diese Geschichten hören und diese weiter erzählen.

Schätzungen zufolge sollen etwa eine halbe Million Menschen Kennedys Rede vor Ort verfolgt haben. Weit mehr hatten dem Präsidenten zuvor auf den Straßen zugejubelt, während er diverse Stopps in West-Berlin einlegte. Anlässlich des 60. Jahrestags der Rede suchen wir Menschen, die Kennedys Worte auf dem heute nach ihm benannten Platz vor dem Rathaus mitverfolgten und uns davon erzählen möchten. Von ihren Gedanken und Gefühlen, die sie vielleicht noch heute begleiten.

In der DDR beäugte man den Kennedy-Besuch kritisch

Mit seiner Rede sendete der amerikanische Präsident zwei Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer und in einer heißen Phase des Kalten Krieges ein wichtiges Signal: Ein vereintes Deutschland ist das oberste Ziel der Westmächte. West-Berlin wurde in seinen Worten zu einem Ort der Freiheit, den Mauerbau erklärte er zum Zeichen dafür, dass die Sowjetunion versagt hatte. Kennedys Europabesuch, der ihn drei Tage in die Bundesrepublik führte, trug in großem Maße dazu bei, das deutsch-amerikanische Verhältnis zu befrieden und eine Stimmung der militärischen Entschärfung zu erzeugen.

Zumindest die West-Berliner fühlten sich von den USA gesehen und beschützt. In der DDR jedoch empfand man den Besuch des Präsidenten als Provokation. Dort hatte man sich ebenfalls darauf vorbereitet. Die Säulen des Brandenburger Tors, das Kennedy besuchte, wurden mit Fahnen der DDR und Arbeiterparteien verhangen. So wurde vermieden, dass der Präsident hindurch in den Osten blicken konnte und die DDR-Bürger konnten genauso wenig einen Blick auf den Besucher werfen. In der anschließenden DDR-Berichterstattung wurde offen Kritik an Kennedys Besuch geübt.

Autor Manfred Suttinger liest aus seinem Buch

Der 60. Jahrestag der Kennedy-Rede soll im Bezirk Tempelhof-Schöneberg mit einer Autorenlesung am 18. Juni gefeiert werden. Manfred Suttinger, geboren 1957, verbrachte Kindheit und Jugend in Tempelhof. In seinem 2019 erschienenen Buch „Als ich Kennedy verpasste“ denkt Suttinger an die Jahre seiner Kindheit in den frühen Nachkriegszeit der 50er- und 60er-Jahre zurück. Besonders sind dabei seine Schilderungen von innerfamiliären Reibereien.

Suttinger ist heute Fernsehredakteur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er ist mit der Ärztin Kornelia Suttinger verheiratet, hat fünf Kinder, fünf Enkel und lebt in Kleinmachnow bei Berlin.

Die Lesung am 18. Juni (11 bis 13 Uhr) wird vom Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit organisiert. Eine Anmeldung ist bis zum 19. Mai unter paperpress@berlin.de oder per Post an Paper Press e.V., Postfach 42 40 03, 12082 Berlin möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Pro Person können maximal zwei Karten bestellt werden. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet unter der Schirmherrschaft von Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) statt.

Möchten Sie uns Ihre Geschichte zur Kennedy-Rede erzählen? Dann schreiben Sie uns an berliner-morgenpost@funkemedien.de oder per Post an Berliner Morgenpost, Lokalredaktion, Friedrichstraße 70, 10117 Berlin.