Straße 229 in Mariendorf heißt jetzt Ingrid-Rabe-Straße

Die Berliner Tänzerin Ingrid Rabe wurde in Mariendorf mit einer Straße geehrt. Am Freitag wurde die Straße 229 offiziell umbenannt.

Berlin. „Meine Großmutter war die beeindruckendste Frau die ich jemals kennenlernen durfte – neben meiner Mutter, meinen Schwestern, meiner Frau und überhaupt jeder Frau, die ich jemals kannte –, aber meine Großmutter war sogar noch mehr als manche Andere.“ Mit diesen Worten ehrte Guido Bochat am Freitag seine verstorbene Großmutter Ingrid Rabe (1916-2012). Die Berliner Tänzerin wurde am Freitag in Mariendorf mit einer nach ihr benannten Straße geehrt.

Rabe war Mitbegründerin des „Frauenmärz“

Umbenannt wurde dafür die Straße 229 in Mariendorf, die Verlängerung des Dardanellenwegs. Am Freitag kamen Vertreter des Bezirksamts und Angehörige von Ingrid Rabe zur offiziellen Enthüllung der Straßenschilder zusammen. „Ich freue mich sehr, dass eine weitere Straße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nun den Namen einer sehr verdienten weiblichen Persönlichkeit tragen wird. Ingrid Rabe hat in Sachen Erinnerungskultur zu ihren Lebzeiten Herausragendes geleistet“, sagte Tempelhof-Schönebergs Verkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne).

Rabe, geborene Lugebiel, zählte zu den Mitbegründerinnen des „Frauenmärz“. Ein Veranstaltungsformat, das über Tempelhof-Schönebergs Bezirksgrenzen bekannt ist. Vor allem aber war sie als Tänzerin und stellvertretende Ballettmeisterin des Schöneberger Metropoltheaters bekannt. Sie trat im Wintergarten sowie als Frontgirl in vielen Marika-Rökk-Filmen auf.

Rabe engagierte sich für jüdische Bürger

Rabes Mutter wurde 1943 verhaftet und ins Konzentrationslager gesteckt, weil sie sich für Juden einsetzte. Nach dem Ende des Krieges engagierte sich Rabe gemeinsam mit ihrer Mutter für die Lagergemeinschaft Ravensbrück. Sie war Mitglied der in Boston gegründeten Initiative „One by One“, einer Gruppe, in der sich Kinder von Verfolgten des Nationalsozialismus und Kinder von Tätern und Mitläufern begegnen. 2005 wurde sie für ihre Arbeit mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Beerdigt wurde Rabe auf dem Christus-Friedhof am Mariendorfer Damm.

Die Umbenennung geht auf einen Antrag der SPD-Fraktion Tempelhof-Schöneberg zurück. Die Fraktion fördert mit vielen Anträgen, Frauen in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen, indem Plätze und Straßen nach ihnen benannt werden. „Ingrid Rabe förderte stets den generationsübergreifenden Austausch und ist durch ihr vielseitiges Engagement ein Vorbild für Offenheit und Toleranz. Wir freuen uns daher sehr, dass ihr Lebenswerk heute mit dieser Straßenbenennung geehrt wird“, erklärt Manuela Harling, frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, laut einer Mitteilung.

Noch drei Monate lang sind nun beide Straßennamen zu sehen, bevor die alten Straßenschilder entfernt werden. Solange ist der ungültige Straßenname rot durchgestrichen.

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.