Jörn Oltmann (Grüne) bleibt Rathaus-Chef

Bezirksverordnete bestätigen den Grünen-Politiker am Mittwochabend in seinem Amt. Eva Majewski (CDU) wird neue Stadträtin.

Berlin. Jörn Oltmann (Grüne) darf bis zum Ende der Legislatur 2026 Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeister bleiben. Der 56-Jährige wurde am Mittwochabend mit 28 Ja-Stimmen von der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) im Amt bestätigt. 22 Bezirksverordnete stimmten gegen ihn, zwei enthielten sich.

Ein von der CDU eingereichter Antrag, der den derzeitigen Sozialstadtrat Matthias Steuckardt als Bezirksbürgermeister vorschlägt, wurde damit gegenstandslos. Aufgrund der Stärke der Zählgemeinschaft zwischen Grünen, SPD und Linken hat diese das Vorschlagsrecht für den Bezirksbürgermeister oder die -meisterin.

Steuckardt bleibt also weiter Stadtrat. Neuen Grund zum Gratulieren gab es dennoch. Mit 23 Stimmen wurde der 43-jährige Steuckardt am Mittwoch zum stellvertretenden Bezirksbürgermeister gewählt. 17 Nein-Stimmen gab es sowie 12 Enthaltungen.

Stadtrat Matthias Steuckardt (CDU) ist nun auch stellvertretender Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Angelika Schöttler (SPD) scheidet offiziell aus Bezirksamt aus

Die Position des Stellvertreters war frei geworden, weil Angelika Schöttler (SPD), bislang stellvertretende Bezirksbürgermeisterin und Stadtentwicklungsstadträtin, am Mittwoch offiziell aus dem Bezirksamt ausschied. Da die CDU bei der Wiederholungswahl im Februar stärkste Kraft geworden war, steht ihr ein weiterer Posten im Bezirksamt zu. Die SPD verliert einen Bezirksamtsposten. SPD-Frau Schöttler entschied sich, aus freien Stücken zu gehen. Sie wurde am Mittwoch mit stehenden Ovationen von Bezirksverordneten und Gästen verabschiedet.

Am Amt des Bezirksbürgermeisters war zwar nicht zu rütteln, jedoch kann die CDU einen weiteren Stadtrat aus den eigenen Reihen bestimmen. Dafür vorgeschlagen worden war Eva Majewski, die am Mittwoch mit 33 Ja-Stimmen gewählt worden war. Zehn Nein-Stimmen gab es, neun Enthaltungen. Die CDU-Politikerin wurde noch am Mittwoch in der BVV vereidigt.

Tempelhof-Schönebergs neue Stadtentwicklungsstadträtin Eva Majewski (CDU).

Foto: Tobias Koch / (www.tobiaskoch.net)

Majewski wird nun das Ressort Stadtentwicklung und Facility Management von Schöttler übernehmen. Die 37-jährige Majewski war mit der vergangenen Wahl Teil der CDU-Fraktion geworden. Sie war dort integrations- und jugendpolitische Sprecherin.

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.