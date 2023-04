Tempelhof-Schöneberg: Hier wird das Parken bald kostenpflichtig

Berlin. Allein in diesem Jahr führt der Bezirk Tempelhof-Schöneberg acht neue Parkzonen ein. Am 30. Juni kommen die nächsten beiden hinzu. Diesmal sind die Kieze um den Richard-von-Weizsäcker-Platz (Zone 88) und an der Schöneberger Insel (Zone 89) dran. Autofahrer, die in den Gegenden wohnen, können nun einen Anwohnerparkausweis beantragen.

Die Ausstellung der Parkerlaubnis nimmt einige Zeit in Anspruch und erfolgt nach der Reihenfolge der Eingänge, weshalb das Bezirksamt Bewohner und Bewohnerinnen nun auffordert, ihren Antrag zu stellen. „Als Bewohner_innen gelten sämtliche Personen mit amtlich gemeldetem und tatsächlichem Wohnsitz innerhalb der Zone“, erklärt das Bezirksamt in einer Mitteilung. Jede Person kann ein auf sie zugelassenes oder dauerhaft überlassenes Fahrzeug beantragen.

Das geht online unter www.service.berlin.de, per E-Mail post-buergeramt@ba-ts.berlin.de oder auf dem Postweg an Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin Bürgeramt, Back-Office, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin. Die Online-Vordrucke hält das Bezirksamt auf seiner Internetseite unter www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg bereit. Die Kosten für einen zwei Jahre gültigen Ausweis betragen 20,40 Euro.

Diese neuen Parkzonen führt Tempelhof-Schöneberg in diesem Jahr ein.

Foto: C. Schlippes / BM Infografik / Berliner Morgenpost

Ohne Vignette ist das Parken in diesen Bereichen ab dem 30. Juni kostenpflichtig. Das gilt in der Zeit von Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr und Sonnabend von 9 bis 18 Uhr. Zum Jahreswechsel hatte Berlin die Parkgebühren in den verschiedenen Zonen um je einen Euro pro Stunde angehoben. Statt ein, zwei oder drei Euro müssen nun zwei, drei oder vier Euro gezahlt werden.

Beide Zonen zusammengenommen, sind von der Neuerung Ende Juni knapp 5300 Parkplätze betroffen. Der Bezirk setzt die Einführung seiner Parkzonen damit kontinuierlich fort. Erst Anfang April waren die Zonen 85 (Barbarossaplatz) und 86 (Großgörschenstraße), beide in Schöneberg, hinzugekommen. Voraussichtlich im August folgen 84 (Bayerischer Platz) und 87 (Rudolph-Wilde-Park). Im Herbst dieses Jahres geht es auch schon weiter: Es folgen Zone 90 – betroffen ist das Gebiet um das St. Joseph Krankenhaus – sowie Zone 91, die das Areal um die Manfred-von-Richthofen-Straße meint. Beide liegen in Tempelhof.

Mit der Einführung dieser acht Zonen gilt in Tempelhof-Schöneberg das kostenpflichtige Parken flächendeckend in allen Gebieten innerhalb des S-Bahn-Rings. Doch auch im Süden des Bezirks könnten schon bald Parkzonen folgen. Im Februar dieses Jahr hatte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beschlossen, das kostenpflichtige Parken rund um den Mariendorfer Damm zu prüfen.

