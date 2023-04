Mehr Self-Service-Terminals für Bürgerämter geplant

Berlin. In vielen Städten nehmen digitale Self-Service-Terminals schon flächendeckend einen Teil der Arbeit im Bürgeramt ab. In Berlin findet man sie nur vereinzelt. Dabei gibt es die Geräte bereits seit einigen Jahren. Biometrisches Foto, Unterschrift, Fingerabdrücke – das alles können Bürger vor ihrem Termin selbstständig über das Terminal der Bundesdruckerei einlesen. Tempelhof-Schöneberg möchte seine Bürgeramtsstandorte nun auch mit diesem Service ausstatten.

Der Anfang ist eigentlich schon gemacht. Erst im vergangenen Sommer eingeführt, ist das Terminal im Rathaus Schöneberg aber schon wieder unbenutzbar. „Seit Anfang des Jahres 2023 ist das Self-Service-Terminal leider defekt und kann auch nicht mehr durch die Bundesdruckerei repariert werden“, erklärt der für Bürgerdienste zuständige Stadtrat Matthias Steuckardt (CDU) auf Nachfrage. Neue sollen angeschafft werden – und dann auch gleich andere Standorte damit ausgestattet werden.

Self-Service-Terminal schießt biometrische Fotos

Die Vorteile kann der Stadtrat bestätigen. Denn dadurch, dass viele Daten des Bürgers bereits am Terminal erfasst sind, dauert die Vorsprache beim Sachbearbeiter nicht mehr so lange. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kann auf die am Terminal erhobenen Daten direkt zugreifen und das gewünschte Ausweisdokument erstellen. Für den Bürger fällt der Gang zum Fotoautomaten weg. Das kann direkt am Terminal gemacht werden. Der Service ist kostenlos, für das Foto werden jedoch Gebühren erhoben.

Die Anlagen sind barrierefrei nutzbar und verfügen über mehrere Sprachen. Die Daten werden sicher übertragen und nach Antragstellung wieder gelöscht.

Dem Engagement des Bezirksamts für die technische Unterstützung geht ein Antrag der SPD-Fraktion Tempelhof-Schöneberg voraus, der kürzlich von der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) angenommen wurde. „Perspektivisch können über das Terminal auch Online-Bürgerdienste, wie zum Beispiel die Beantragung von Meldebescheinigungen, Führungszeugnissen oder Online KFZ-Zulassungen, angeboten werden und ermöglichen so auch Bürger*innen ohne Internetzugang die Nutzung der Online-Bürgerdienste“, erklärt die SPD in ihrer Begründung.

Unter anderem die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf und Reinickendorf nutzen die Self-Service-Terminals bereits.

