Gemeinsame Ziele vereinbart: Was Rot-Rot-Grün vorhat

Berlin. Wie wird sich Tempelhof-Schöneberg nach der Wahlwiederholung aufstellen? Nachdem sich SPD, Grüne und Linke in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg darauf geeinigt hatten, eine Zählgemeinschaft zu bilden und sich so trotz Wahlsieg der CDU die Mehrheit zu sichern, sind nun erste gemeinsame Inhalte veröffentlicht worden. Auf diese Ziele haben sich die drei Fraktionen im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung geeinigt.

Zum Hintergrund: Grüne und SPD hatten bereits angekündigt, die nach der vergangenen Wahl im Herbst 2021 erarbeitete Zählgemeinschaftsvereinbarung aufrechterhalten zu wollen. Dennoch sollen die fünf Mitglieder der Linken nicht einfach die Inhalte von SPD und Grünen übernehmen, sondern auch eigene Projekte und Ideen einbringen. „Für uns war klar, dass eine Zusammenarbeit nur infrage kommt, wenn konkrete Projekte für die Menschen im Bezirk umgesetzt werden können“, teilt die Linksfraktion in einer Mitteilung mit.

Kleingärten erhalten

Sechs „intensive Gesprächsrunden“ habe es gegeben, erklärt die Linksfraktion weiter. Auf der Liste der gemeinsamen Projekte ganz oben steht das „Haus der Jugend“, in dem soziale Träger und Jugendclubs untergebracht werden sollen. Das Haus befindet sich noch in der Planung, eine zeitnahe Umsetzung ist aber nicht in Sicht. Darum wollen die drei Parteien das Vorhaben nun prioritär behandeln und noch in dieser Wahlperiode einen Aufstellungsbeschluss fällen.

Zentrales Thema ist auch der Erhalt von Kleingartenanlagen, wie in der Mitteilung erklärt wird. „Bedrohte Kleingärten sollen mindestens bis Ende der Wahlperiode erhalten bleiben, hierzu gehört auch die Kleingartenanlage Eschenallee.“ Ein besonderes Anliegen sei auch die Johanna-Eck-Schule in Tempelhof, die auf ihren Flächen zur Gemeinschaftsschule ausgebaut werden soll. Im Bereich Soziales wolle man das Beratungsangebot zum Thema Energieschulden im Norden und Süden des Bezirks ausbauen.

SPD, Grüne, Linke: „Konservative Politik verhindern“

In der gemeinsamen Mitteilung heißt es: „Konservative und rückschrittliche Politik wollen wir verhindern und Initiativen für das Gemeinwohl befördern.“ Konkret bedeute dies, dass weiter eine Verkehrspolitik „von unten“ befördert werde und von strittigen Bauprojekten betroffene Menschen unterstützt werden.

Einbringen wolle man sich auch in der Gesundheitsversorgung in Tempelhof-Schöneberg. Nach der inzwischen fast vollständigen Verlagerung der Stationen des Vivantes Wenckebach-Krankenhauses in Tempelhof ans Auguste-Viktoria-Klinikums in Schöneberg fürchten Anwohner eine mangelhafte Infrastruktur bei der medizinischen Versorgung. Die Pläne des Landes Berlin sehen jedoch vor, auf dem Gelände des Wenckebachs die neue Pflegeschule einzurichten.

Neue Zusammensetzung des Bezirksamts noch unbekannt

Mittragen wolle man auch folgende Mitglieder des Bezirksamts: Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann und Stadträtin Saskia Ellenbeck (beide Grüne) sowie Oliver Schworck (SPD). Geht es nach den Linken, müsse also SPD-Stadträtin Angelika Schöttler, zuständig für den Bereich Stadtentwicklung, ausscheiden.

Nachdem die CDU in Tempelhof-Schöneberg nach der Wiederholungswahl die Mehrheit in der BVV holte und nun 19 Sitze in der BVV besetzen darf, stehen der Union auch drei Posten im Bezirksamt zu. Ein durch das Land Berlin im März beschlossenes Gesetz regelt, dass Stadträte und Bürgermeister in den Bezirken neu gewählt werden, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse in der BVV geändert haben. Wer für die CDU ins Bezirksamt einziehen soll und wer dafür bei der SPD ausscheiden muss, ist noch nicht bekannt.

Die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung ist für den 17. April geplant.

Lesen Sie auch:

Nach der Wahl:Ausscheidende Politiker mit vollen Bezügen freigestellt

Nach der Wahl:Wahlergebnis für Tempelhof-Schöneberg

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.