„Friedenauer Höhe“: Richtfest für 537 Wohnungen

Berlin. Eines der größten Wohnungsneubauprojekte in Berlin kommt nun in großen Schritten voran. Während im Westen des Grundstücks zwischen Handjery- und Hauptstraße in Friedenau schon längst Mieter eingezogen sind, konnte in dieser Woche für weitere 537 Wohnungen das Richtfest gefeiert werden. Fünf Gebäude mit je sieben Etagen haben nun Rohbauzustand erreicht. Fast noch mal so viele Wohnungen sollen folgen.

Die OFB und Instone errichten in einem Joint Venture an der Hauptstraße südlich des S-Bahnhofs Innsbrucker Platz rund 1060 Wohnungen. Die nun ersten 537 davon hatte die Quantum Immobilien KVG für einen kleinen Club berufsständischer Versorgungswerke im Rahmen eines Forward Deals angekauft. Mit der Bauausführung ist der Generalübernehmer Kondor Wessels Wohnen Berlin beauftragt.

Friedenauer Höhe: Im Herbst 2023 soll Vermietung beginnen

„Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon, eine Dachterrasse oder einen eigenen Vorgarten mit Südausrichtung“, teilt OFB mit. Fahrzeuge und Fahrräder können in zwei Tiefgaragen mit 135 Pkw-Stellplätzen und 810 Fahrradstellplätzen geparkt werden. „In puncto Nachhaltigkeit wird der BEG-Effizienzhaus-Standard 55 EE angestrebt.“ Im Herbst 2023 sollen die ersten Wohnungen in die Vermietung gehen, die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2024.

Im September 2021 war nach langer Verzögerung die Grundsteinlegung gefeiert worden. Zunächst fehlten Investoren, woraufhin das Projekt ins Stocken geraten war.

Friedenauer Höhe: Auf 20.000 Quadratmetern entsteht Bürohaus

Das Richtfest in dieser Woche: Die 537 Wohnungen verteilen sich auf fünf Häuser.

Foto: Maik Schulze / MIKA Fotografie

Weiter entstehen zu den 537 Wohnungen der OFB zusätzlich 396 Mietwohnungen und 131 Eigentumswohnungen, für deren Entwicklung sich Instone verantwortlich zeigt. In einem zweiten Bauabschnitt entsteht durch die OFB ein Bürohochhaus mit rund 20.000 Quadratmetern Brutto-Grundfläche.

Lesen Sie auch: Straßennamen für Friedenauer Höhe stehen fest

Zu Baukosten oder zu erwarteten Mietpreisen können die Projektentwickler derzeit keine Aussage treffen. Die Mieten lege der Investor fest. Voraussichtlich im Herbst beginnt die Vermietung. Interessierte finden dann alle Informationen zur Bewerbung auf der Internetseite zur Friedenauer Höhe.

Friedenauer Höhe: Markt und Gastronomie sind Teil des Quartiers

Neben Wohnraum entstehen ein großer Verbrauchermarkt sowie gastronomische Angebote. Im Zentrum des Quartiers ist eine rund 10.000 Quadratmeter große, öffentliche Parkanlage mit Spielplätzen vorgesehen. „Ein öffentlicher Radweg schafft eine neue Ost-West-Verbindungsachse in Friedenau durch das nahezu autofrei konzipierte Quartier“, erklärt OFB weiter.

Zum Gesamtprojekt gehören auch 238 durch das Land Berlin geförderte Wohnungen, die inzwischen zur Howoge gehören und bereits fertiggestellt sind. Die Wohnungen – realisiert durch den Projektpartner Ten Brinke – befinden sich an der Westseite des Grundstücks.

Lesen Sie auch:

So lebt es sich an der Friedenauer Höhe

Wohnen: Diese Entwicklung verteuert die Miete weiter

Wie sich Mieten und Löhne im Vergleich entwickeln

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.