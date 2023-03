So geht es beim Wiederaufbau der Dresdner Bahn voran

Am Mittwoch öffnet der Bahnübergang Berliner Straße in Mahlow (Brandenburg) wieder. Diese weiteren Bauabschnitte folgen nun.

Kern des Wiederaufbaus der Dresdner Bahn ist der zweigleisige Ausbau der Strecke zwischen den Bahnhöfen Südkreuz und Blankenfelde. Wie hier in Lichtenrade entstehen dabei in Ortsnähe auch Schall- und Sichtschutzwände.

Berlin. Das Großprojekt Dresdner Bahn kommt planmäßig voran. Ein wesentlicher Baustein des Gleisausbaus zwischen den Bahnhöfen Südkreuz und Blankenfelde kann in Kürze beendet werden. Am Mittwoch (15. März) wird der umgebaute Bahnübergang an der Berliner Straße im brandenburgischen Mahlow, südlich von Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg), wieder für Fahrzeugverkehr und Fußgänger geöffnet. Damit steht im Süden wieder eine Verbindungsstraße mehr zur Verfügung. An diesen Knotenpunkten erfahren Verkehrsteilnehmer als nächstes Entlastung.

Denn die Deutsche Bahn AG plant, alle neun Punkte, an denen sich Straßenverkehr und S-Bahn-Linie S2 auf der Strecke kreuzen, zu erneuern und durch Straßenunterführungen beziehungsweise Eisenbahnüberführungen zu ersetzen. Vorteil ist, dass der Straßenverkehr unter den Gleisen entlanggeführt wird, die Bahn verkehrt darüber. „Damit fällt die Wartezeit an den Schranken weg“, sagt Marcus Reuner, Projektleiter für den Wiederaufbau der Dresdner Bahn bei der DB Netz AG.

Ziethener Straße: Trogbauwerk bereits in der Herstellung

Die Eisenbahnüberführung Berliner Straße ist Teil des dritten Bauabschnitts im Bereich Blankenfelde-Mahlow und die erste, die in der Gemeinde fertiggestellt wurde – nach zwei Jahren Bauzeit. Zur Umfahrung wurde vor allem die nördlich davon verlaufende L76 genutzt, eine Hauptverkehrsroute in der Region. Weitere Eisenbahnüberführungen in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow entstehen an der Ziethener Straße, an der L76 sowie am Kreuzungsbauwerk am Berliner Außenring.

Ab Mittwoch (15. März) ist der Bahnübergang Berliner Straße wieder für den Verkehr geöffnet.

Foto: Babette Ackermann Reiche / bm infografik

Während die Brücke an der L76 bereits fertig ist, sind andere noch im Werden. „An der Eisenbahnüberführung Ziethener Straße ist das Trogbauwerk auf der Westseite bereits hergestellt. Eine Verkehrsfreigabe soll im dritten Quartal 2023 erreicht werden“, teilt ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Die neu gebaute Unterführung für den Rad- und Fußverkehr an der Trebbiner Straße ist bereits eröffnet worden und wird voraussichtlich Ende März fertiggestellt. „Für den Straßenverkehr wird die Freigabe voraussichtlich im dritten Quartal 2023 erreicht werden.“

Dresdner Bahn: Gleisanzahl wird für Fernbahnverkehr verdoppelt

Eine weitere Eisenbahnüberführung entsteht am ehemaligen Bahnübergang am Tunnelweg in Blankenfelde. Die Verbindung zwischen Moselstraße und Erich-Klausener-Straße wird voraussichtlich im Mai dieses Jahres wieder für Fußgänger freigegeben. Der Mauerradweg wird in Zukunft ebenfalls unter den Gleisen verlaufen. Die Arbeiten beginnen im März.

Neben der Erneuerung der Bahnübergänge besteht das Kernziel des Projekts Dresdner Bahn darin, die Gleisanlage von einem auf zwei Gleise zu erweitern. Die S-Bahn-Gleise werden an vielen Stellen versetzt. An ihre Stelle entstehen neue für den Fernverkehr. „Schon seit Dezember 2022 liegen die Gleise der S-Bahn zwischen Attilastraße bis Mahlow bereits in Endlage und es wurde Platz geschaffen für die Errichtung der Fernbahn östlich der S-Bahngleise“, erklärt die Deutsche Bahn.

S-Bahn verkehrt im April wieder bis Blankenfelde

Ein großer Meilenstein sei die Wiederaufnahme des S-Bahnbetriebs zwischen Lichtenrade und Mahlow im Dezember vergangenen Jahres. Aktuell ist nur noch der letzte Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Mahlow und Blankenfelde gesperrt. Auf dieser Strecke geht der S-Bahnverkehr voraussichtlich im April 2023 wieder in Betrieb.

Seit Dezember 2022 finden Fahrgäste in Lichtenrade einen neuen Bahnhof vor. Dieser musste für die Dresdner Bahn versetzt werden. In den anderthalb Jahren davor war Lichtenrade nur über einen Ersatzbahnsteig zu erreichen. Seit dem verkehrt die S-Bahn wieder im 20-Minuten-Takt bis Lichtenrade.

Die Deutsche Bahn eröffnete Mitte Dezember den für den Ausbau der Dresdner Bahn verschobenen S-Bahnhof in Lichtenrade.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Bis Ende 2025 soll Wiederaufbau beendet sein

Für den Bau der Eisenbahnüberführung an der Karl-Marx-Straße ab April und den neuen Bahnhof in Blankenfelde muss dann jedoch die Regionalbahn gesperrt werden. „Ab 2025 nutzen Fahrgäste den Kombibahnsteig, um besser zwischen S-Bahn- und Regionalbahn umzusteigen“, teilt der Bahn-Sprecher weiter mit.

Damit der Flughafen BER bald schneller zu erreichen ist, entsteht in Blankenfelde-Mahlow zudem mit der Mahlower Kurve eine neue Verbindungskurve. Etwas hinter dem Bahnhof Mahlow führt sie auf den Berliner Außenring (BAR) und dann in Richtung Flughafen BER.

Der vierte und letzte Bauabschnitt betrifft den Bereich zwischen Südkreuz und Attilastraße. Dort haben die bauvorbereitenden Maßnahmen 2021 begonnen. Bis Ende 2025 soll dann das Gesamtprojekt Dresdner Bahn vollendet werden. „Stand heute spricht auch nichts dagegen“, sagt Projektleiter Marcus Reuner.

