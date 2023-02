Auftakt des „Frauenmärz“: Vier Wochen, 40 Veranstaltungen

Berlin. Der März gehört in Tempelhof-Schöneberg traditionell den Frauen. Über vier Wochen lang warten im Rahmen des „Frauenmärz“ im gesamten Bezirksgebiet verschiedene Veranstaltungen. In diesem Jahr unter dem Motto „Frauen sichtbar stark“. „Das diesjährige Programm rückt das Leben und Wirken sowohl von berühmten als auch weniger bekannten Frauen in den Fokus – von Aktivistinnen und Politikerinnen über Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und Unternehmerinnen bis hin zu Alltagsheldinnen der Gegenwart“, schreibt das Bezirksamt in seiner Ankündigung. Der Auftakt findet am Freitag, 3. März in der ufaFabrik in Tempelhof statt.

Zur Eröffnung werden Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) und Bezirkskulturstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) erwartet. Die Journalistin, Netzaktivistin und Autorin des Bestsellers „Sprache und Sein“, Kübra Gümüşay wird als Festrednerin anwesend sein. Sie ist unter anderem beteiligt an Projekten wie „Future_S“ und Verfasserin des Bestsellers „Sprache & Sein“ (Hanser Berlin, 2020, 18 Euro).

Frauenmärz: Berliner Mädchenchor bei Eröffnungsabend

Das Bühnenprogramm wird durch das Vokalconsort des Berliner Mädchenchors unter der Leitung von Sabine Wüsthoff gestaltet. „Der junge Frauenkammerchor der Chorschule für Mädchen bringt ein facettenreiches Repertoire aus Stücken zeitgenössischer Komponistinnen, Klassik und Volksliedern auf die Bühne“, heißt es in der Ankündigung. Zu sehen ist außerdem Komikerin Bartuschka. Gemeinsam mit Viola Schley und deren Bouncing Ball Jonglage präsentiert sie zum Abschluss des Abends eine „All-Female-Bühnenshow“.

Beginn ist 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das gesamte Programm zum „Frauenmärz“ kann kostenfrei besucht werden. Termine und Informationen finden Sie hier.

