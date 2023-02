Wochenendtipps: Fußball-Geschichte, Protestfest, Bilderbuchkino

Berlin. Das in diesem Jahr letzte graue Februar-Wochenende steht bevor. Wie sich die freien Tage trotz nasskalten Wetters interessant gestalten lassen, dafür hat die Berliner Morgenpost wieder drei Tipps zusammengetragen. Es wartet Wissenswertes für Fußball-Interessierte, eine Demonstration durch Schöneberg sowie ein Bilderbuchkino für Kinder.

Tempelhofer Fußball-Geschichte

Das Tempelhof Museum widmet sich seit diesem Freitag der Fußballgeschichte Tempelhofs. Die neue Sonderausstellung „Elf Freunde müsst ihr sein...“ zeigt in Fotos und Geschichten, wie sich der Fußball seit 1880 im Bezirk entwickelt hat. Besucher erfahren, wie der FC Viktoria 1889 als erster Berliner Fußballverein im Jahr 1908 Deutscher Meister wurde. Bis heute prägt auch der FC Germania 1888 – ebenfalls in Tempelhof beheimatet – den Fußball des Bezirks.

„Elf Freunde müsst ihr sein...“, Tempelhof Museum, Alt-Mariendorf 43, 12107 Berlin, Dienstag bis Sonntag, 13 bis 18 Uhr, Donnerstag, ab zehn Uhr, Eintritt frei, zu sehen bis 17.8., Anfahrt: U6 Alt-Mariendorf, Bus X76, 179, 181, M77

Demonstration gegen Häuser-Abriss

Ein „Protestfest“ am Sonnabend will den in den kommenden Jahren geplanten Abriss mehrerer Gebäude im Umfeld der Kurfürstenstraße in Schöneberg verhindern. Unter dem Motto „Umbau statt Abriss“ wollen die Organisatoren von „ufo ufo“ den Abriss von nach ihrer Aussage fünf Häusern – darunter das Woolworth- sowie das LSD-Gebäude – verhindern. Statt abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen, sollen die vorhandenen Flächen als Wohnraum genutzt werden, so die Forderung.

„Protestfest“, 25.2., 16 Uhr, Kundgebung beginnt in der Kurfürstenstraße 145 und endet An der Urania 4-10 mit einem Fest, Anfahrt: U1/U3 Kurfürstenstraße

Foto: Wolfram Steinberg/dpa / picture alliance

Nachmittag für Kinder ab vier Jahren

Eine einfühlsame Geschichte über Streit und Verständigung wird am Sonntag beim Bilderbuchkino für Kinder ab vier Jahren in der Stadtteilbibliothek Marienfelde erzählt. Vorlage bietet das Buch von David McKee über zwei Monster. Gemeinsam leben diese auf einem Berg – und streiten immer wieder über die Dinge ihres Alltags: Geht der Tag am Abend oder kommt die Nacht, und kommt am Morgen der Tag oder geht die Nacht?

Bilderbuchkino „Du hast angefangen! Nein, du!“, 26.2., 16 Uhr, Stadtteilbibliothek Marienfelde, Marienfelder Allee 109, 12277 Berlin, Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich, Anfahrt: S2 Marienfelde, Bus M77 Hanielweg

