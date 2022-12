"Am Mühlenberg" in Schöneberg: Hochhäuser stehen kurz vor Baustart

Zum Bestandsgebäude an der Meraner Straße in Schöneberg (Mitte) will die kommunale Gewobag zwei weitere Häuser ergänzen. Ein drittes Hochhaus entsteht an der Steinacher Straße.

Berlin. Das bei Anwohnenden umstrittene Bauvorhaben „Am Mühlenberg“ in Schöneberg ist einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Die Bezirksverordneten von Tempelhof-Schöneberg stimmten kürzlich dem dazugehörigen Bebauungsplan 7-83 zu. Gibt jetzt das Bezirksamt auch noch sein Okay – das könnte schon im Januar der Fall sein – kann der Bau von 120 neuen Wohnungen im Jahr 2023 beginnen.

Mit dem Bezirksamtsbeschluss und der anschließenden Veröffentlichung der Rechtsverordnung im Gesetz- und Verordnungsblatt tritt der Bebauungsplan in Kraft und die Baugenehmigung kann erteilt werden. Bei der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag, die das Projekt nahe des Rathauses Schöneberg realisiert, geht man von einem Baustart im kommenden Jahr aus. Genauer wurde das Unternehmen nicht. Aufgrund der Coronapandemie und Personalengpässen im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hat sich der Baubeginn mindestens ein Jahr verzögert.

Anwohner-Initiative wehrt sich seit Jahren gegen die Pläne der Gewobag

Das Neubauprojekt steht in der Nachbarschaft stark in der Kritik. Denn in der vorhandenen Gewobag-Wohnsiedlung aus den 1950er- und 60er-Jahren wird es dadurch enger. Zu den schon stehenden Häusern – mehrheitlich vier- bis sechsstöckig – rund um die Meraner Straße und der Straße Am Mühlenberg gesellen sich drei neue mit acht und 12 Geschossen. Lediglich ein 12-Geschosser an der Meraner Straße existiert bereits seit 1961.

Viele Anwohnende empfinden die Nähe zu ihren Wohnungen als Einschnitt in ihre Privatsphäre und fürchten um die Wohnqualität. Die Bürgerinitiative „Koordinierungsrat einer Mühlenberginitiative“ lehnt das gesamte Vorhaben strikt ab. Von Beginn an hatten die Mitglieder – vornehmlich Anwohnende – versucht, die Neubauten zu verhindern.

„Am Mühlenberg“: Kindertagespflege entsteht

Die Gewobag hatte sich im Vorfeld darum bemüht, Anwohnende eng miteinzubeziehen. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung in den Jahren 2015 bis 2017 wurden drei Varianten des Projekts vorgeschlagen, die sich in Umfang und Aufteilung leicht unterschieden. Bürger konnten mitentscheiden, welche am Ende umgesetzt wird. „Ergebnis dieses Prozesses war insgesamt eine deutliche Reduzierung der ursprünglich geplanten Wohnfläche“, teilt Gewobag auf Nachfrage mit.

Es entstehen aber nicht nur neue Wohnungen. Im Erdgeschoss findet Gewerbe Platz. Räume gibt es auch für zwei Kindertagespflegestellen. Zudem werden die verbliebenen freien Flächen neu gestaltet. Auch ein neuer Spielplatz wird gebaut.

Vor allem entsteht aber preisgünstiger Wohnraum in zentraler Lage, den Berlin dringend braucht. Denn die Wohnungsnot steigt. Die Hälfte der Wohnungen können mit einem WBS-Schein angemietet werden und werden für einen Quadratmeterpreis von 6,50 Euro angeboten. Die Nachfrage dürfte groß sein. Sobald Gewobag mit der Vermietung startet, sind auf www.gewobag.de alle Informationen dazu zu finden.

