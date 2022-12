Drei Tipps für die Weihnachtsfeiertage

Auch an den Weihnachtsfeiertagen warten Musikveranstaltungen und mehr in Tempelhof-Schöneberg.

Berlin. Die Weihnachtstage stehen unmittelbar bevor. Gelegenheit, um mit Freunden und der Familie zusammenzukommen, Zeit zu teilen und Geschenke zu tauschen. Auch in der sonst so trubeligen Stadt wird es in den nächsten Tagen etwas ruhiger. Wer trotz der Feiertage etwas erleben möchte, findet hier drei Empfehlungen.

Weihnachtssingen vor dem Rathaus Schöneberg

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg organisiert in diesem Jahr an Heiligabend wieder sein traditionelles Weihnachtssingen vor dem Rathaus Schöneberg. Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) lädt jeden und jede dazu ein. Im vergangenen Jahr musste das gemeinsame Singen aufgrund der Coronapandemie ausfallen, im Jahr davor fand es digital statt. Opernsängerin Nastassja Nass wird die Lieder mit ihrem Gesang professionell begleiten.

Weihnachtssingen, 24.12., 16 bis 17.30 Uhr, Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 10825 Berlin-Schöneberg, Teilnahme ist kostenlos

Filmeschauen im Odeon

Filmfans kommen auch an den Feiertagen auf ihre Kosten. Das Odeon-Kino in Schöneberg hat an den beiden Weihnachtsfeiertagen geöffnet und zeigt gleich jeweils drei Filme. Um 14.30 Uhr läuft ein Klassiker unter den Liebeskomödien: „Tatsächlich … Liebe“ mit Hugh Grant. 17.15 Uhr läuft das musikalische Biopic der Musiklegende Whitney Houston („Whitney Houston: I wanna dance with somebody“). Der Streifen „Aftersun“ erzählt die Geschichte der elfjährigen Sophie und ihrem Vater (20.30 Uhr). Das Besondere am Kino Odeon: Es zeigt alle Filme in der Originalfassung mit Untertiteln.

Kino Odeon, Hauptstraße 116, 10827 Berlin-Schöneberg, Tickets: 10,50 Euro (Dienstag bis Sonntag), 7,50 Euro (Montag)

Gospel-Nacht in Schöneberg

Zu einer echten Weihnachtstradition ist inzwischen die „Harlem Gospel Night“ in der Apostel-Paulus-Kirche in Schöneberg geworden. Die Golden Gospel Pearls, die direkt aus dem New Yorker Stadtteil Harlem nach Berlin kommen, unterhalten unter anderem an diesem Freitag mit spirituell-jazziger Musik. Von andächtig bis schwungvoll haben die Sängerinnen alles im Repertoire.

„Harlem Gospel Night“, 23.12., 20 Uhr, Apostel-Paulus-Kirche, Grunewaldstraße 77a, 10823 Berlin-Schöneberg, Karten ab 32,50 Euro, weitere Termine: 25.12., 16 und 20 Uhr, 26.12., 16 und 20 Uhr, 27.12., 20 Uhr

