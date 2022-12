Notstand in der Kindermedizin spürbar im Gesundheitsamt

Tempelhof-Schönebergs Gesundheitsamt wird wegen der großen Engpässe in der Kindermedizin mehr für Vorsorgetermine angefragt.

Fachärzte und Pflegekräfte für Kindermedizin sind stark nachgefragt in Berlin.

Nachfrage bei bezirklichen Gesundheitsämtern steigt

Berlin. Die angespannte medizinische Versorgungslage bei den Berliner Kinderärzten spüren auch die Gesundheitsämter der Bezirke. In Tempelhof-Schöneberg übernimmt das Gesundheitsamt derzeit mehr Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen bei Kindern, wie der zuständige Bezirksstadtrat Oliver Schworck (SPD) kürzlich auf eine mündliche Anfrage der Grünen-Bezirksverordneten Katharina Urban antwortete.

„Dies zeigt unter anderem die bestehenden Engpässe, Termine in Kinderarztpraxen zu erhalten. Insbesondere Eltern mit erhöhtem Zeitbedarf durch Sprachbarrieren oder aufgrund anderer Bedarfe haben Probleme, angenommen zu werden“, so Schworck laut Antwort.

Der sich durch einen hohen Krankenstand noch vergrößernde Personalmangel in Kinderkliniken und -praxen sowie eine Reihe von derzeit stark verbreiteten Atemwegserkrankungen – darunter das bei Kindern häufig gefährliche RS-Virus – führen derzeit in Berlin zu großen Engpässen in der medizinischen Versorgung bei Kindern und Jugendlichen. Ärzte und Kliniken schlagen Alarm.

Gesundheitsämter betreuen ukrainische Kinder

Doch auch die bezirklichen Gesundheitsämter stehen zurzeit vor besonderen Herausforderungen. Sie betreuen die vielen geflüchteten Kinder aus der Ukraine. Denn die notwendigen Zuzugsuntersuchungen für schul- und kitapflichtige Kinder übernimmt der bezirkliche Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Zurzeit muss für neue Termine mit einer Woche Wartezeit gerechnet werden. „Allerdings ist der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst wegen der nicht konkurrenzfähigen Bezahlung auch vom Fachärztemangel betroffen“, so Schworck.

Hinzukommen laut Schworck weiterhin die originären Aufgaben des Dienstes wie entwicklungsdiagnostische Untersuchungen bei versäumten Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen entsprechend der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). Ebenfalls durch den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst abgedeckt, werden Untersuchungen im Rahmen des Kinderschutzes.

Auch in Tempelhof-Schöneberg gibt es Engpässe bei der medizinischen Versorgung

Rein an der Zahl der niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte gemessen, hat Tempelhof-Schöneberg einen Versorgungsgrad von 125,6 Prozent. Damit liegt der Bezirk nach Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf auf Platz drei. „Dies zeigt eine sehr gute medizinische Versorgung durch ambulante Kinderärzte im Bezirk“, so Oliver Schworck.

Dies allein sage aber nichts über die tatsächlichen Verfügbarkeiten aus, gibt der Stadtrat zu bedenken. Auch im Bezirk kommt es zu Engpässen bei der Versorgung, denn die regionalen Praxen und Kliniken werden von Berlinerinnen und Berlinern außerhalb des Bezirks genutzt.

