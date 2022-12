Tempelhof-Schöneberg möchte queeres Jugendzentrum

Berlin. Tempelhof-Schöneberg möchte ein queeres Zentrum für Jugendliche schaffen. Das hatte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) auf Initiative von SPD und Grünen kürzlich beschlossen. Für das Bezirksamt beginnt nun zunächst die Suche nach geeigneten Räumen. Es soll sich darüber hinaus um Gelder aus dem Landeshaushalt für das Projekt bewerben.

Denn das Land Berlin hat in Aussicht gestellt, ein drittes queeres Jugendzentrum bauen zu wollen. Es richtet sich gezielt an Jugendliche, die sich als lesbisch, schwul, bi-, trans- oder intersexuell definieren. Mit dem Beschluss haben die politischen Vertreter aus Tempelhof-Schöneberg deutlich gemacht, dass sie einen solchen Safe-Space in den eigenen Bezirk holen wollen.

Joswich (Grüne): Queere Jugendliche brauchen geschützten Raum

In jedem Fall aber soll die Einrichtung im Südwesten Berlins entstehen, wie es im Antrag heißt. „Der politische Weg ist nun frei“, sagt Elias Joswich, queerpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Noch immer erführen queere Menschen Ausgrenzung und Mobbing. „Gerade Jugendliche brauchen einen geschützten Ort und den wollen wir schaffen“, so Joswich.

Der federführend durch Joswich eingebrachte Antrag fand jedoch nicht in allen Fraktion Anklang. CDU und AfD sprachen sich deutlich gegen das Zentrum aus. CDU-Fraktionsmitglied Carsten Buchholz gab an, ein flächendeckendes, dezentrales Angebot für geeigneter zu halten. Die AfD machte ihre ablehnende Haltung noch unverblümter deutlich: „Dreh- und Angelpunkt ist das queere Jugendzentrum, das wir nicht wollen“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Uwe Wolfgang Kasper.

Laut Axel Bering, Vorsitzender der FDP-Fraktion, lasse sich der Bedarf nach mehr queerer Jugendarbeit nur schwer definieren. „Wir stimmen aber zu“, so Bering.

Bezirk soll mögliche Räume ermitteln

Neben der Raumsuche soll sich das Bezirksamt laut Beschluss auch um mögliche Träger bemühen, die das Jugendzentrum mit Mitarbeitenden betreuen könnten. Um das Vorhaben insgesamt zu beschleunigen, schlagen die Grünen die Zusammenarbeit mit einem Nachbarbezirk vor.

Dass das Zentrum gerade im Süden des Bezirks entstehen soll, habe laut Elias Joswich mit dem bisher mangelnden Angebot zu tun. „Es gibt derzeit eine Gruppe in Mariendorf, die sich sehr unregelmäßig trifft“, sagt Joswich. Er wünsche sich, dass Jugendliche im ganzen Bezirk gut erreichbare Angebote finden und Unterstützung bekommen.

Ein zweiter Antrag der Grünen, der voraussichtlich in der Januar-Sitzung der Bezirksverordneten diskutiert wird, beschäftigt sich mit der nicht ortsgebundenen queeren Jugendarbeit. Der Bezirk soll sein Angebot laut dem Papier weiter ausbauen, indem er in den aktiven Austausch mit Trägern, Organisationen und Initiativen geht. Aber es brauche noch mehr, sagt Elias Joswich: „Auch bei der Aufklärungsarbeit, etwa im schulischen Bereich, gibt es Nachholbedarf.“

