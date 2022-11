Verpasste Sitzung soll den Bezirk 50.000 Euro kosten

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg muss nun damit rechnen, dass ihm 50.000 Euro weniger an Haushaltsmitteln zur Verfügung stehen.

Berlin. Eine versäumte Sitzung des Hauptausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses soll den Bezirk Tempelhof-Schöneberg nun 50.000 Euro kosten. Am 12. Oktober hatte das Bezirksamt keinen politischen Vertreter zur Ausschuss-Sitzung geschickt, obwohl eine Vorlage des Bezirks aufgerufen worden war.

In einem solchen Fall kann der Hauptausschuss – zuständig für alle Fragen des Haushalts- und Finanzwesens des Landes Berlin – einen Sanktionsbeschluss erlassen. Mindestens ein Stadtrat oder eine Stadträtin des Bezirksamtes hätte an der Sitzung teilnehmen müssen. Grund für das Versäumnis sei eine Terminüberschneidung gewesen, wie Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) im Rahmen einer mündlichen Anfrage des Bezirksverordneten Daniel Dittmar (CDU) in dieser Woche beantwortete.

Oltmann: „Keine Missachtung des Hauptausschusses“

„Es ist mir wichtig zu betonen, dass es sich dabei keinesfalls um eine bewusste Missachtung der Mitglieder des Hauptausschusses gehandelt hat. Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hat die Pflicht zum Erscheinen in der Vergangenheit immer ernst genommen und wird dies auch in Zukunft tun“, ließ Oltmann wissen.

Er habe sich nach der Sitzung und noch am Tag des Ausschusses bei der Vorsitzenden des Hauptausschusses entschuldigt, so Oltmann. Darüber hinaus lasse er die „Prozesse rund um den Hauptausschuss“ nun untersuchen. Man sei für die Zukunft sensibilisiert.

Bleibt der Hauptausschuss bei seiner Sanktion wird die Summe vom Jahresendergebnis des laufenden Haushaltsjahres abgesetzt.

