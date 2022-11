Weihnachtsmärkte in Tempelhof-Schöneberg

Berlin. Nach und nach öffnen die Weihnachtsmärkte Berlins. In Tempelhof-Schöneberg haben die Märkte oft eine lange Tradition und ziehen jedes Jahr Tausende Besucher an. Von spektakulär und bunt bis klein und gemütlich ist alles dabei. Die Berliner Morgenpost hat drei der schönsten Weihnachtsmärkte herausgesucht.

Christmas Avenue:

Direkt am Nollendorfplatz in Schöneberg gelegen, haben bereits am 11. November die Christmas Avenue sowie die LGBTQIA Winterdays eröffnet – einer der größten und buntesten Märkte, auf dem sich die LGBTQIA Community präsentiert. Eingeladen sind natürlich alle. Besonders ist auch in diesem Jahr das Lichtkonzept. Kombiniert mit einem Unterhaltungsprogramm aus Musikern und Live-Djs kommt Partystimmung auf.

Täglich geöffnet bis zum 23. Dezember, Montag bis Donnerstag 16 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag 15 bis 22 Uhr

Eintritt frei

Anfahrt: U Nollendorfplatz (U2, U3, U4), Bus 106, 187, M19

Weihnachtsmarkt auf Lehmanns Bauernhof:

Im Süden des Bezirks wird eine besondere Tradition aufrecht erhalten. Lehmanns Bauernhof in Alt-Marienfelde wird an zwei Adventswochenenden auf das Weihnachtsfest eingestimmt. Die Organisatoren versprechen: „Familiäre Atmosphäre und gut gelaunte Händler“. Angeboten werden handgemachte Seifen, Kränze oder Keramik. Chöre stimmen Weihnachtslieder an.

Geöffnet am zweiten und dritten Adventwochenende, 2. bis 4. Dezember und 9. bis 11. Dezember, freitags von 14 bis 20 Uhr, sonnabends und sonntags 12 bis 20 Uhr

Eintritt frei

Anschrift: Alt-Marienfelde 35-37, 12277 Berlin

Anfahrt: S Buckower Chaussee (S2), Bus M11, X11, X83, 112, 277, 710

Lichtenrader Lichtermarkt:

Der Lichtenrader Lichtermarkt wird jedes Jahr vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg organisiert. Nach zwei Jahren Pause findet er nun wieder statt. Vereine, Gruppen und Organisation bekommen die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Jeder gesammelte Euro kommt sozialen Zwecken zugute. Händler bieten zudem Selbstgemachtes wie Honig, Keramik, Spielsachen, Holz- und Kunsthandwerk.

Geöffnet am 27. November, 13 bis 19 Uhr

Eintritt frei

Anschrift: Alt-Lichtenrade, 12309 Berlin, rund um den Dorfteich

Anfahrt: S Lichtenrade (S2), Bus: Bornhagenweg (175), Goltzstraße/Lichtenrader Damm (S2A, 175, 275, 743, M76)

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.