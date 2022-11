Drei Tipps für ein Winter-Wochenende in Tempelhof-Schöneberg

Wohin am Wochenende? Der Frauentreffpunkt Begine in Schöneberg lädt am Sonntag zur Kleidertauschparty. (Symbolfoto)

Berlin. Das erste winterlich-kalte Wochenende steht bevor. Und auch wenn das Wetter grau bleiben sollte, zu Hause sitzen, muss trotzdem nicht sein. Wohin sich ein Ausflug in Tempelhof-Schöneberg lohnt, hat die Berliner Morgenpost zusammengetragen. Ob Kleidertauschparty oder glanzvolles Varieté, hier kommen drei Tipps für die nächsten Tage.

Eröffnungsfeier des Kulturfestivals „Crosskultur“

An diesem Freitag beginnt das mehrwöchige Kulturfestival „Crosskultur“ mit einer Eröffnungsfeier im Rathaus Schöneberg am John-F.-Kennedy-Platz. Besonderer Gast des Abends ist die Berliner Kolumnistin, Kabarettistin und Aktivistin mit afroamerikanischen Wurzeln Michaela Dudley. „Wie kaum eine zweite verkörpert sie Vielfalt und spricht wortgewandt und kritisch über Diversity und ein gleichberechtigtes und diskriminierungsfreies Zusammenleben“, kündigte der Bezirk Tempelhof-Schöneberg an. Der musikalische Höhepunkt des Abends, Djelifily Sako, stammt gebürtig aus Mali und wird auf der 21-saitigen Kora spielen.

Das 14. Crosskultur Festival findet unter dem Motto „Ich gehöre dazu. Die Schwarze Community äußert sich“ statt. Bis zum 17. Dezember werden 50 Veranstaltungen, darunter Musik, Ausstellungen, Kunst im Straßenraum, Lesungen und Konzerte angeboten. Die Veranstaltungsreihe will Einblicke in das Leben von People of Color in Berlin geben. Das ganze Programm finden Sie hier.

Crosskultur, Eröffnungsfeier am 18.11., 18 Uhr, Rathaus Schöneberg, Willy-Brandt-Saal, John-F.-Kennedy-Platz, 10825 Berlin-Schöneberg, Eintritt frei

Die goldenen Zwanziger erleben

Oder doch lieber eine eindrucksvolle Show in gemütlichem Ambiente? Im Wintergarten Varieté Berlin in Schöneberg gibt es für die Vorstellungen von „Golden Years“, die 20er-Jahre Varieté Revue No. 2, für Freitag- und Sonnabendabend noch Restkarten. Die Shows beginnen jeweils um 20 Uhr. Übrigens: Seit 30 Jahren befindet sich der Wintergarten – als Nachfolger des Wintergartens in der Friedrichstraße in Mitte entstanden – in Schöneberg.

„Golden Years“, Wintergarten Varieté, 20 Uhr, Potsdamer Straße 96, 10785 Berlin-Schöneberg, Restkarten gibt es ab 88,90 Euro im Internet unter www.wintergarten-berlin.de

Kleiderschrank ausmisten und Klamotten tauschen

Verschwendung und Wegwerfgesellschaft hat der Treffpunkt für Frauen „Begine“ in Schöneberg etwas entgegenzusetzen. Bei der Kleidertauschparty am Sonntag in der Potsdamer Straße 139 kommt man zu der einen oder anderen neuen Klamotte, ganz ohne die Shoppingcenter der Stadt zu stürmen. Getauscht werden kann, was noch gut ist aber selber nicht mehr gefällt. Was keine Abnehmerin findet, wird gespendet. Bei Kaffee und Kuchen wird eine Modenschau veranstaltet.

Kleidertauschparty, Begine – Treffpunkt & Kultur für Frauen, 19.11., 15 Uhr, Potsdamer Straße 139, 10783 Berlin-Schöneberg