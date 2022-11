Friedenau Kiez-Kino Cosima will im nächsten Jahr wiedereröffnen

Kino-Betreiber Karlheinz Werich-Opitz (r.) führt schon die Eva Lichtspiele in Wilmersdorf. Zusammen mit seinem Kollegen Jochen Beer bringt er nun wieder Leben ins Cosima-Kino in Berlin-Friedenau.

Nachdem eine Weile am Cosima-Kino am Varziner Platz in Friedenau gezerrt wurde, hat es nun offiziell einen neuen Betreiber.