Hangars werden zu Unterkünften für Geflüchtete

Die Hangars 2 und 3 in Tempelhof werden bis Jahresende mehr als 1000 Flüchtlinge aufnehmen. Berlin will 10.000 neue Plätze schaffen.

Berlin. Erneut werden die Hangars des Flughafens Tempelhof zu Unterkünften für geflüchtete Menschen. Noch vor Weihnachten sollen die Hangars 2 und 3 für eine temporäre Unterbringung in Betrieb genommen werden und Platz für bis zu 1600 Menschen bieten. Das teilte die Senatsintegrationsverwaltung am Mittwoch mit.

Der Berliner Senat hatte am Dienstag beschlossen, wegen der großen Flüchtlingszahlen bis zum Jahresende 10.000 neue Plätze schaffen zu wollen. Derzeit verfügt Berlin über 27.850 Plätze in Aufnahme- und Gemeinschaftsunterkünften. Das sind so viele wie noch nie. Diese sind aber nahezu voll.

Flughafen Tempelhof: Leichtbauhallen könnten auf Parkplätzen entstehen

Weil in kurzer Zeit viele weitere Plätze benötigt werden, setzt der Senat auf großflächige und provisorische Lösungen. Noch geprüft werde, so die Senatsverwaltung, ob auf zwei Parkplätzen rund um das Flughafengelände Leichtbauhallen errichtet werden können. Sofern geeignet, könnten die Hallen ab Ende Januar 2023 genutzt werden.

In Hangar 1 des Flughafens befindet sich bereits das vom Land Berlin geförderte Jugendfreizeitprojekt Tentaja, das von den neu ankommenden Kindern besucht werden kann.

