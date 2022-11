Special Olympics: Tempelhof-Schöneberg wird Host Town für Israel

Die Special Olympics World Games 2023 finden in Berlin statt. Ein israelisches Team wird in Tempelhof-Schöneberg betreut.

Berlin. Wenn die Special Olympics World Games im Juni kommenden Jahres in Berlin stattfinden, kommt nicht nur auf die Hauptstadt eine besondere Aufgabe zu. Auch der Bezirk Tempelhof-Schöneberg wird als sogenannte Host Town – oder eher Host District – für die israelische Delegation besondere Verantwortung tragen. Im Bezirk beginnen nun die Vorbereitungen für den viertägigen Aufenthalt der Sportlerinnen und Sportler.

Die Special Olympics Weltspiele sind der größte Sportwettbewerb für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Die Turniere haben seit ihrer ersten Durchführung während der Sommerspiele 1968 in Chicago, Illinois, die Aufgabe, mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Im Zeitraum vom 17. bis 25. Juni 2023 treten 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Nationen in 26 Sportarten miteinander an. Im kommenden Jahr finden die Turniere erstmals in Deutschland statt.

Special Olympics: Acht Berliner Bezirke betreuen Teams

Vom 12. bis 15. Juni – vor der offiziellen Eröffnung – betreuen acht Berliner Bezirke und eine Vielzahl weiterer deutscher Kommunen die Teams im sogenannten Host Town-Programm. Tempelhof-Schöneberg pflegt bereits eine besondere Beziehung zu seinem Host-Partner Israel: „Seit 1970 ist der Bezirk eng mit unserer israelischen Partnerstadt Nahariya verbunden und ich freue mich darauf, auch den Sportlerinnen und Sportlern aus Israel den Bezirk von seiner besten Seite zu zeigen“, so Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) laut einer Mitteilung.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Welche Unternehmungen die Athleten in den vier Tagen in Tempelhof-Schöneberg erwarten, werde derzeit erarbeitet, wie ein Referent des Bezirksbürgermeisters erklärt. „Der Aufenthalt wird dazu dienen, dass die Menschen und die Vereine des gastgebenden Bezirks Kontakt zu den Sportlern aufnehmen, dass sie gemeinsam aktiv sind, vielleicht sogar zusammen Sport treiben und sich die Begeisterung der Teilnehmenden auf die Menschen im Bezirk überträgt.“

Special Olympics: Unterkunft wird aus Sicherheitsgründen nicht mitgeteilt

Der Bezirk bereite nun ein Programm vor, das aus mehreren Treffen mit Akteurinnen und Akteuren des Bezirks bis hin zu Trainingseinheiten und touristischen Ausflügen bestehen wird. „Die Planungen befinden sich aktuell in der Abstimmungsphase mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, dem Special Olympics World Games Berlin 2023 Organizing Committee und der Delegation aus Israel“, so der Referent. Neben dem Bezirkssportbund und inklusiven Sportvereinen sollen auch jüdische Organisationen und die israelische Botschaft in das Programm einbezogen werden.

Lesen Sie auch: Freiwillige für die Special Olympics 2023 gesucht

Die israelischen Athleten hätten bereits vorab einen speziellen Wunsch für ihren Aufenthalt geäußert: ein Gedenken an die bei den Olympischen Spielen am 5. September 1972 ermordeten elf Israelischen Athleten. Wo die Sportler im Bezirk untergebracht werden, dürfe aus Sicherheitsgründen nicht mitgeteilt werden. Auch andere Sicherheitsaspekte befänden sich derzeit noch in der Klärung.

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.