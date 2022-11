Schöneberg: Kranzniederlegung in Gedenken der Reichspogromnacht

Vor 84 Jahren ermordeten Nationalsozialisten in einer gelenkten Aktion Hunderte Juden. In Schöneberg gedachte man am Mittwoch der Opfer.

Berlin. In Schöneberg kamen am Mittwoch Vertreter aus Bezirksamt, Bezirkspolitik und Bürger zum Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November vor 84 Jahren zusammen. Gemeinsam mit dem Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Tempelhof-Schöneberg, Stefan Böltes (SPD), legte Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) einen Kranz am Mahnmal der ehemaligen jüdischen Synagoge in der Münchener Straße 38 nieder.

„Der 9. November gehört zu den dunkelsten Tagen in der deutschen Geschichte“, sagte Oltmann. In der Nacht zum 10. November 1938 organisierten die Nationalsozialisten die gezielte Ermordung von Menschen jüdischer Herkunft in Deutschland und Österreich. Unzählige Synagogen, Betstuben, Geschäfte und Wohnhäuser wurden dabei zerstört. Juden wurden in Konzentrationslager gebracht und ermordet. „Widerlich“, nannte dies Jörn Oltmann.

Jüdische Synagoge Schöneberg wurde 1956 abgerissen

Die 1909 in der Münchener Straße in Schöneberg erbaute Synagoge war nur verschont geblieben, weil man fürchtete, umliegende Wohnhäuser zu beschädigen. Sie wurde 1956 abgerissen, weil sie nach Vertreibung und Ermordung vieler Juden ungenutzt blieb. Heute erinnert ein steinernes Mahnmal daran. Auf dem Grundstück steht inzwischen die Löcknitz-Grundschule.

Mit Blick auf immer neue antisemitische Angriffe – auch in Tempelhof-Schöneberg – rief Rabbiner Yehuda Teichtal von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin am Mittwoch dazu auf, die gesellschaftliche Zukunft aktiv und positiv mitzugestalten. „Der 9. November ist nicht nur ein Datum der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart und der Zukunft“, so Teichtal. Im Anschluss sprach er den Psalm 121.

Pfarrer Arduino Marra von der Katholischen Kirchengemeinde Pfarrei Hl. Johannes XXIII. Tempelhof-Buckow bat in seiner kurzen Ansprache im Namen der katholischen Kirche um Vergebung.

