Zerstörte Bücher: Neue Ausstellung „Starke Wände“

Die Zeichnung „Von Worten und Taten“ von Matthias Beckmann lehnt an die zerrissenen Seiten der betroffenen Bücher an.

Berlin. Drei Mal ist die Bezirkszentralbibliothek „Eva-Maria-Buch-Haus“ in Tempelhof schon Opfer von unbekannten Zerstörern geworden. Zuletzt im Mai dieses Jahres waren Bücher mutwillig zerrissen worden. Sie alle beschäftigen sich mit linken Theorien oder kritisieren rechte Strömungen. Nach der Lesereihe „Starke Seiten“, die die betroffenen Autorinnen und Autoren in den Fokus rückte, entwickelte der Bezirk nun eine Ausstellung mit dem Titel „Starke Wände“. Eröffnung soll am 18. November in der Bezirkszentralbibliothek sein.

Malereien, Videos und Fensterzeichnungen stellen die Bibliothek als offenen Ort dar. Mitgewirkt haben die Künstlerinnen und Künstler Matthias Beckmann, Claudia Hauptmann, Gesche Heumann und Stefan Schwarzmüller. Zur Eröffnung werden sie anwesend sein. Eine Einführung in die Schau gibt Kunsthistorikern Diana Thun vom Haus am Kleistpark.

„Im zweiten Teil des Abends lesen Patrick Stegemann und Sören Musyal aus ihrem Buch ,Die rechte Mobilmachung – Wie radikale Netzwerkaktivisten die Demokratie angreifen’“, teilt der Bezirk Tempelhof-Schöneberg mit. Das Werk des Autoren-Duos war unter denen, die in der Bibliothek zerstört wurden. Im Anschluss folgt eine Diskussion mit dem Publikum. Das Gespräch wird von Stefan Bruns, Leiter des Amtes für Weiterbildung und Kultur, moderiert.

Eröffnung „Starke Wände“, 18.11., 18 Uhr, Lesung und Gespräch ab 19.30 Uhr, Bezirkszentralbibliothek „Eva-Maria-Buch-Haus“, Götzstraße 8/10/12, 12099 Berlin