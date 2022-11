Marienfelde und Schöneberg: Bezirk öffnet Sporthallen für Kinder zum Spielen

Die sogenannten „Winterspielplätze“ in Marienfelde und Schöneberg sind bis Ende Februar geöffnet.

Zwei Turnhallen in Marienfelde und Schöneberg öffnen jetzt an Sonntagen für Kinder zum Spielen und Toben.

Berlin. Um Bewegungsangebote für Kinder im Warmen unterbreiten zu können, öffnet der Bezirk Tempelhof-Schöneberg während der Wintermonate jeden Sonntag zwei Sporthallen. Die neu initiierten „Winterspielplätze“ in den Sporthallen der Marienfelder Grundschule und der Neumark-Grundschule in Schöneberg wurden bei der Eröffnung am vergangenen Sonntag von insgesamt gut 100 Kindern aufgesucht.

Bezirksjugendstadtrat Oliver Schworck (SPD) war selbst vor Ort, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Seine Bilanz fiel durchweg positiv aus: „Der Erfolg am ersten Winterspielplatz-Sonntag bestätigt den großen Bedarf an niedrigschwelligen Bewegungsangeboten für Familien mit kleinen Kindern“, so Schworck.

Winterspielplätze mit Bewegungsparcours

Die Kinder finden in den Hallen kostenlos die Möglichkeit zum Spielen und Toben. Es wartet ein Bewegungsparcours, der bei Bedarf auch zusammen mit den anwesenden Trainern und Trainerinnen absolviert werden kann.

Geöffnet sind die Winterspielplätze ab sofort und bis Ende Februar 2023 jeden Sonntag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder im Alter zwischen einem und sechs Jahren. Geld kommt von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Koordiniert wird das Angebot im Bezirk vom Bereich Gesundheit und umgesetzt vom Verein SportKinder Berlin gemeinsam mit dem Bezirkssportbund.

