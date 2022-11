Nabu-Kampagne: 1000. Strauch in Tempelhof gepflanzt

Für mehr Artenvielfalt ruft der Nabu Berlin dazu auf, Sträucher zu pflanzen. Das 1000. Exemplar kam nun in Tempelhof in die Erde.

Berlin. Seit März pflanzt der Naturschutzbund (Nabu) Berlin überall in der Stadt Sträucher, um auf die ökologische Bedeutung dieser Wuchsform hinzuweisen. Der 1000. Strauch der Kampagne – ein Roter Hartriegel – kam nun in Tempelhof in die Erde. Durch die vielen Unterstützer erreicht die Aktion „Natürlich Strauch“ nach nur sieben Monaten ihre Zielmarke 1000.

Heranwachsen darf das Gewächs zukünftig im Garten von Johanna Ostendorf, die eine Parzelle in der Kleingartenkolonie „Frieden“ in Tempelhof gepachtet hat. „Wir fühlen uns geehrt, den 1000. Strauch bei uns zu pflanzen“, sagt Johanna Ostendorf. „Sträucher sind einfach ideal für Kleingärten, weil sie nicht zu hoch wachsen und Struktur schaffen – und dabei gleich auch noch Vögeln und Insekten etwas Gutes tun.“

Nabu: Sträucher bieten Tieren Schutz und Futter

Seit Ende März pflanzt der Nabu in Zusammenarbeit mit Gartenbesitzern, Schulen, Kitas oder Wohnungsbaugesellschaften Sträucher in der Stadt. Denn die Gehölze spielen eine „Schlüsselrolle in der städtischen Artenvielfalt“, erklärt der Nabu auf seiner Internetseite. So böten sie vielen Tieren Schutz, Futter und Nistmöglichkeiten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer einen Strauch pflanzen will, benötigt Eigeninitiative. Sträucher sind zwar gegen Spende im Nabu-Naturgarten zu bekommen. Eingepflanzt und gepflegt werden die Gewächse dann aber beispielsweise von Gartenpächtern wie Johanna Ostendorf. Wer Wildsträucher über den Nabu kaufen möchte, meldet sich bei Moritz Kaliner (mkaliner@nabu-berlin.de). Einen gepflanzten Strauch melden, geht ebenfalls per E-Mail unter strauch@nabu-berlin.de.

Bei der Teilnahme an der Kampagne gibt es in den Berliner Bezirken starke Unterschiede. Während Pankow mit 210 gepflanzten Sträuchern derzeit führt, wurde bislang aus Mitte, Steglitz-Zehlendorf und Marzahn-Hellersdorf noch kein einziger gemeldet. In Tempelhof-Schöneberg wurden mit 55 Exemplaren auch eher wenige in die Erde gebracht. Vorn mit dabei sind auch Spandau und Reinickendorf. 208 beziehungsweise 153 Sträucher wurden von dort gemeldet.

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.