Galeria Karstadt Kaufhof: Schließungen verunsichern in Tempelhof

In Berlin sind erneut Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof von der Schließung bedroht. Auch für die Filiale am Tempelhofer Damm in Tempelhof sind das keine guten Nachrichten.

Berlin. Dass es zwei Jahre nach dem unterzeichneten „Letter of Interest“ erneut schlecht um zwei Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof in Berlin steht, ist für Jörn Oltmann ganz klar ein Wortbruch seitens der zuständigen Signa-Gruppe. „Es wurden Versprechen gemacht, um die Standorte zu erhalten“, sagt der Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg. Diese seien nicht eingehalten worden, so der Bezirkschef, der mit Sorge auf die Filiale am Tempelhofer Damm in Tempelhof blickt. Berlin hatte Signa im Letter of Interest im Gegenzug Zugeständnisse zu anderen Bauprojekten in Berlin gemacht.

Laut Oltmann müsse mehr darin investiert werden, ein echtes Einkaufserlebnis zu schaffen. „Statt auf eine Kaufhausstrategie der 70er-Jahre zu setzen“, so Oltmann. Auch beim Verkaufspersonal habe man gespart, indem man nicht etwa auf Fachkräfte gesetzt habe.

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern hatte kürzlich angekündigt, erneut betriebsbedingte Kündigungen vornehmen zu müssen und mehr als 40 der verbliebenen Kaufhäuser schließen zu wollen. In Berlin sind besonders sind die Häuser an der Weddinger Müllerstraße und an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg bedroht. Hier laufen die Mietverträge im Januar 2024 aus.

Unternehmerinitiative: Schließung wäre „Riesen-Katastrophe“

Für viele Menschen ist der Tempelhofer Galeria Karstadt Kaufhof trotz des spürbar schrumpfenden Sortiments noch immer die Anlaufstelle, wenn es um Haushaltswaren oder Bekleidung aller Art geht. „Von Unterwäsche bis Kopfkissen kaufe ich hier alles“, sagt Nevenka Scuric. Seit 1998 lebt sie im Kiez und ist Kundin. Auch wenn sich längst nicht mehr so viele Menschen die Markenwaren leisten könnten, schade es dem Tempelhofer Damm und den Menschen, wenn der Standort schließt, meint die 71-Jährige.

Das sieht auch Werner Schmidt, Vorsitzender der Unternehmerinitiative Tempelhofer Damm, so. In dem Zusammenschluss ortsansässiger Unternehmen ist auch Galeria Karstadt Kaufhof Mitglied. „Für die ältere und nicht mehr so mobile Bevölkerungsgruppe ist der Standort sehr wichtig“, sagt Schmidt. Eine Schließung sei aus seiner Sicht eine „Riesen-Katastrophe“.