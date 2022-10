Energiekrise Gaskrise: Tempelhof-Schöneberg will Wärmeräume einrichten

Berlin. „In Deutschland wird es kalt. Wir müssen vorbereitet sein“, hatte Sarah Walter in der jüngsten Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Tempelhof-Schöneberg gemahnt. Die Sozialsprecherin der SPD-Fraktion sprach sich damit für die Einrichtung von Wärmeräumen aus. Für den Fall, dass die Energiepreise derart hoch steigen, dass Menschen Gefahr laufen, ihre Wohnungen nicht ausreichend beheizen zu können oder aber, dass zu Engpässen in der Versorgung kommt. Die SPD verband mit dieser Forderung einen Antrag, der positiv beschieden wurde. Wenngleich der zuständige Bezirkssozialstadtrat dem Beschluss eher skeptisch gegenübersteht.

Matthias Steuckardt (CDU) hält es für das „falsche Signal“, mit Beginn des Winters einfach Hallen zu öffnen. „Den Menschen sollte es möglich sein, den Winter in ihren eigenen Wohnungen verbringen zu können“, sagt Steuckardt auf Nachfrage. Der Staat habe dafür Sorge zu tragen, dass jeder es warm in seinem Zuhause habe. „Davon auszugehen, dass das schiefgeht, halte ich für falsch“, so der Stadtrat.

Steuckardt (CDU): Unterbreiten Wärmeangebot, wenn der Bedarf besteht

Viel eher sollte eine solche Maßnahme erst folgen, wenn es dafür tatsächlich eine Nachfrage gebe. Das Bezirksamt prüfe deshalb dennoch, an welchen Orten ein Wärmeangebot unterbreitet werden könnte. „Wenn der Bedarf plötzlich entsteht – und dafür brauchen wir Antennen – unterbreiten wir Angebote“, so Steuckardt.

Laut SPD-Antrag sollen Orte genutzt werden, die eh bereits beheizt werden, um keine zusätzlichen Energiekosten zu produzieren. Der Bezirk solle auch prüfen, ob in Kooperation mit dem Verein Berliner Tafel warmes Mittagessen angeboten werden kann.

Linke will Beteiligung am Netzwerk der Wärme

Ein ähnlicher Antrag kommt von der Fraktion der Linken, er wird jedoch zunächst im Fachausschuss diskutiert. Darin wird der Bezirk aufgefordert, sich am „Netzwerk der Wärme“ zu beteiligen und Orte zu benennen, die niedrigschwellig für Menschen geöffnet werden können. Beim durch die Senatssozialverwaltung geplanten Netzwerk der Wärme geht es jedoch um menschliche Wärme, also Orte, an denen sich Menschen treffen und Zeit miteinander teilen können.

Dabei würden beispielsweise Bibliotheken, Museen, Kantinen oder Seniorenfreizeiteinrichtungen in den Blick genommen. Um Hallen, in denen sich Menschen im Winter aufwärmen können, gehe es dabei nicht, wie Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) bei der Vorstellung im September betonte.

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg finden Sie hier.