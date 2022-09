Nach Brand: Flüchtlingsunterkunft in Friedenau noch nicht voll nutzbar

Berlin. Im Februar 2021 machte ein Brand Teile der Unterkunft für Geflüchtete im ehemaligen Rathaus Friedenau unbewohnbar. Ein technischer Defekt hatte das Feuer ausgelöst. Bis heute sind die betroffenen Räume nicht nutzbar. Das geht aus einer Anfrage des SPD-Abgeordneten Orkan Özdemir hervor. Erst jetzt, im September dieses Jahres, will das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), das für den Betrieb der Unterkunft zuständig, die vom Brand betroffenen Bereiche räumen.

Im Anschluss finde die „Instandsetzung und Ausstattung“ statt, heißt es in der Antwort der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Solange fehlen Plätze für die Unterbringung von 30 Menschen. Seit März 2016 wird das frühere Rathaus unter anderem für die Versorgung und Unterbringung von Menschen Fluchthintergrund genutzt.

Das Feuer war am 8. Februar 2021 in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Einrichtungsgegenstände waren in Brand geraten. Sechs Zimmer waren insgesamt betroffen. Die Feuerwehr war mit gut 100 Einsatzkräften zum Rathaus am Breslauer Platz gekommen und konnte das Feuer zügig löschen. Drei Personen mussten aufgrund einer Rauchgasvergiftung behandelt werden, eine davon wurde im Krankenhaus behandelt. Die Feuerwehr musste damals die gesamte Unterkunft evakuieren.