Drachenfest auf dem Tempelhofer Feld 2023: Die wichtigsten Infos

Welches Programm gibt es bei dem Drachenfestvial? Die wichtigsten Infos

Berlin. Das Festival der Riesendrachen findet in diesem Jahr am 16. September auf dem Tempelhofer Feld in Berlin statt. Die Veranstaltung startet um 11 Uhr und geht um 20 Uhr zu Ende. Der Eintritt ist frei. Dutzende Drachenflieger aus ganz Europa wollen ihre bis zu 50 Meter langen Drachen zeigen. Auf dem Tempelhofer Feld werden Zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet, die natürlich auch ihre eigenen Drachen mitbringen und steigen lassen können. Lesen Sie auch: Drachenpiloten des Friedens auf dem Tempelhofer Feld

Festival der Riesendrachen 2023 auf dem Tempelhofer Feld: Die Highlights

47 Meter langer Oktopus, mehrere in 30 Meter Länge

aus der Peter-Lynn-Reihe ein 30 Meter langer Wal

12 Meter großer Super Mario

6 Meter großes Eichhörnchen

9 Meter große Schildkröten

Logan, Batman, Superman, Elvis

Drachenausstellung mit historischen Drachen

aus der Looney-Tunes-Reihe "Skunk" und viele andere Figuren

diverse Fabelwesen in verschiedensten Längen und Größen

Geckos in 3, 6 und 10 Meter Größe

Bowls (riesige Windräder) mit einem Durchmesser von 4 Meter, 8 Meter, 12 Meter, 16 Meter, 26 Meter Durchmesser und vieles mehr aus den Bereichen der Windspiele, Fahnen und luftigen Gebilden

Centipeden (chinesische Drachen, Tausendfüßler)

fliegende Ufos

das Berliner Team Skyline aus Berlin. Ihre Vorführungen nach Musik sind inzwischen in ganz Deutschland gefragt.

mehrere sogenannte Revolutionsteams wollen zusammen als ein Mega-Team eine Kür zu Musik fliegen

Frank Steinert (Drachenflöhe Berlin) mit seinen 15 Meter langen Rastermann und seinen neuen großen Drachen David Bowie

Festival der Riesendrachen 2023 in Berlin: Das ist das Programm

Das Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld.

Foto: picture alliance / Andreas Gora

Das Programm beim Festival der Riesendrachen steht noch nicht fest und soll in Kürze auf der Website der Veranstalter zu finden sein. In den vergangenen Jahren gab es Vorführungen mit Lenk- und Großdrachen sowie Ein- und Zweileinern. Begleitet wurde die Veranstaltung zuletzt von einem Bühnenprogramm mit Live-Musik. Zudem gab es ein kleines Feuerwerk. Große und kleine Kinder konnten vor Ort Drachen basteln oder auf Hüpfburgen toben. Außerdem gab es ein Riesenlabyrinth aus Drachenstoff und Kinderschminken. Auch eine Drachenschule war vor Ort.

Drachen-Festival in Berlin: Wie wird das Wetter? Einschränkungen möglich

Ein riesiger Wal und weitere Drachen-Figuren beim Drachenfest in Berlin.

Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Thomas Bartilla

Der Veranstalter weist darauf hin, dass es zu wetterbedingten Einschränkungen oder Änderungen kommen kann. Den aktuellen Wetterbericht für Berlin finden Sie hier.

Veranstaltet wird das Riesendrachen-Festival von der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land. Rund 200.000 Quadratmeter des Tempelhofer Feldes werden für das Festival genutzt. Das Gelände auf der westlichen Seite des Feldes bietet genügend Platz für die Akteure, ideale thermische Voraussetzungen und eine gute Verkehrsanbindung.

Festival der Riesendrachen in Berlin: Alle Infos zur Anfahrt

Den Besucherinnen und Besuchern wird dringend eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen, da vor Ort nicht genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Diese Verbindungen gibt es:

S41/S42/S47: S-Bahnhof Tempelhof (3 Min. zum Haupteingang Tempelhofer Damm)

U6: U-Bahnhof Tempelhof oder Paradestraße (3 Min. bzw. 5 Min. zum Haupteingang Tempelhofer Damm)

U8: U-Bahnhof Leinestraße oder Boddinstraße (ca. 5 - 7 Min. zu den Eingängen Oderstraße)

Bus 104: Haltestellen Friedhöfe Columbiadamm oder Golßener Straße (ca. 1 - 3 Min. zu den Eingängen am Columbiadamm)

Festival der Riesendrachen - die schönsten Bilder

Zum Drachenfestival auf das Tempelhofer Feld reisen Menschen aus ganz Europa an. Foto: dpa

Auch riesige Herzen flogen dabei über das Tempelhofer Feld. Foto: dpa

Auf dem Tempelhofer Feld in Berlin gibt es viel Platz für die Drachen. Foto: dpa

Rosen und Herzen fliegen über dem Tempelhofer Feld beim Riesendrachen-Festival.

Der Berliner Himmel voller Drachen. Foto: Nils Bornemann