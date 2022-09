Straße 229 in Mariendorf wird nach Tänzerin Ingrid Rabe benannt

Die Berliner Tänzerin Ingrid Rabe trat unter anderem im Wintergarten auf. In Mariendorf bekommt sie nun eine eigene Straße.

Die Straße 229 in Mariendorf hat einen Doppelgänger in Neukölln und darf deshalb umbenannt werden.

Berlin. Die Straße 229 in Mariendorf wird nach der Berliner Tänzerin Ingrid Rabe (1916-2012) umbenannt. Im August vor einem Jahr hatte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg den entsprechenden Beschluss dazu gefasst. Nun teilte das Bezirksamt mit, die Umbenennung bald durchführen zu wollen.

Der Antrag geht auf die Fraktion der SPD zurück, die mehr Frauen im Stadtbild sichtbar machen will. Die Mehrheit der Berliner Plätze und Straßen sind nach Männern benannt. Aus diesem Grund sollen Frauen bei Neu- oder Umbenennungen im Bezirk bevorzugt werden.

Ingrid Rabe gehört dabei zu den Personen, die explizit in Tempelhof-Schöneberg ihre Spuren hinterließen. Sie zählte zur Mitbegründerin des Frauenmärz, der über Tempelhof-Schönebergs Bezirksgrenzen bekannt ist. Beerdigt wurde Rabe auf dem Christus-Friedhof am Mariendorfer Damm. Vor allem aber war sie als Tänzerin und stellvertretende Ballettmeisterin des Schöneberger Metropoltheaters bekannt. Sie trat im Wintergarten sowie als Frontgirl in vielen Marika-Rökk-Filmen auf.

Rabe engagierte sich für die jüdische Bevölkerung

Rabes Mutter wurde 1943 verhaftet und ins Konzentrationslager gesteckt, weil sie sich für Juden einsetzte. Nach dem Ende des Krieges engagierte sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter für die Lagergemeinschaft Ravensbrück.

Die Umbenennung ist laut Berliner Straßengesetz möglich, da es diese nummerierte Straße in Neukölln ebenfalls gibt und durch die Umbenennung eine bessere Orientierung im Stadtgebiet möglich ist. Anwohner der kleinen Straße direkt an der Kleingartenkolonie „Guter Wille“ werden nun in den nächsten Wochen über den Namenswechsel informiert.