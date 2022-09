Komibad Mariendorf seit Mittwoch wieder geöffnet

In der vergangenen Woche musste das Kombibad Mariendorf wegen eines Rohrbruchs geschlossen werden.

Berlin. Nach dem Wasserrohrbruch in der vergangenen Woche hat das Kombibad in Mariendorf seit Mittwoch wieder für Besucher geöffnet. Die Freibadsaison ist in Mariendorf jedoch beendet, genutzt werden kann ab sofort lediglich das Hallenbad, wie die Berliner Bäderbetriebe (BBB) auf Nachfrage mitteilen.

Der Rohrbruch hatte dazu geführt, dass das Hallen- und Sommerbad seit Dienstag vergangener Woche geschlossen bleiben mussten. Vermutlich durch Luft im hydraulischen System war eine Muffe an der Trinkwasserleitung weggesprengt worden, sodass Wasser austrat. Die Hauptwasserversorgungsleitung musste daraufhin gekappt werden. Bis Montag war die Reparatur abgeschlossen, im Anschluss mussten jedoch die Chlorung des Wassers wieder angestellt und letzte Kontrollen durchgeführt werden. Erst danach konnten Besucher wieder empfangen werden.

Das Kombibad im Ankogelweg hat in den vergangenen Monaten schon einmal Schwierigkeiten durch einen Defekt gehabt. So konnte es erst Mitte Juli nach mehrwöchigen Reparaturen wieder für Besucher öffnen. Wegen Betonschäden an der Schallwasserkammer musste das Bad geschlossen bleiben. Besucher beklagen die Schließungen und die immer wieder verschobene Öffnungstermine.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kombibad Mariendorf ist stark sanierungsbedürftig

Die Gründe für die wiederkehrenden Schäden liegen in der alten Substanz. Schwimmhalle und Freibad sind stark sanierungsbedürftig, weshalb sie eigentlich durch einen Neubau ersetzt werden sollten. Diese Pläne hatten die Berliner Bäderbetriebe aber in diesem Jahr gestoppt. Geld sei nur für einen der beiden geplanten Neubauten vorhanden, dieser soll in Pankow entstehen.

Die Neubaupläne stammen schon aus dem Jahr 2015. Die damalige Regierungskoalition kündigte an, 60 Millionen Euro aus dem „Sondervermögen Infrastruktur für die wachsende Stadt“ (Siwa) in zwei neue Multifunktionsbäder stecken zu wollen. Mariendorf und Pankow. Einige Jahre und Preissteigerungen später, mussten die Bäderbetriebe feststellen, dass das Geld nur noch für ein kombiniertes Hallen- und Sommerbad ausreicht.

Der Aufsichtsrat der Bäderbetriebe entschied sich im Frühjahr für Pankow, da der Bezirk mit Wasserflächen deutlich unterversorgt sei. In Pankow sei es zudem möglich, den Badebetrieb während des Baus weiterzuführen. Der Neubau könne auf der großen Liegewiese entstehen. In Mariendorf wäre der Neubau auf den Abriss des alten Bades gefolgt.