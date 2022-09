Parkläufer im Volkspark Mariendorf nun dauerhaft im Einsatz

Berlin. Der Volkspark Mariendorf wird seit September dieses Jahres dauerhaft durch Parkläufer betreut. Das verkündete nun das zuständige Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg. Die über mehrere Wochen laufende Pilotphase hätte zufriedenstellende Ergebnisse gebracht: Parkbesuchende hätten sich schnell an die Präsenz der Parkläufer gewohnt. Diese wiederum hätten Konflikte frühzeitig erkennen und auflösen können.

„Mit diesem Programm setzen wir erfolgreich auf Prävention und Kommunikation“, so Tempelhof-Schönebergs zuständige Stadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne). „Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, dieses nun auch auf den stark belasteten Volkspark Mariendorf auszuweiten.“

Parkläufer: Sozial versierte Mitarbeitende entspannen Konflikte

Bei Parkläufern oder Parkmanagern handelt es sich um sozialpädagogisch versierte Mitarbeitende, die sich gezielt in von Konflikten geprägten Parks und Grünanlagen aufhalten und deeskalierend wirken sollen. Sie mischen sich ein, wenn es zu Unstimmigkeiten zwischen Parkbesuchern kommt, Verschmutzungen oder andere Verstöße verhindern sie frühzeitig.

Im Volkspark Mariendorf, wo die Parkläufer vom 23. Juni bis 6. Juli testweise im Einsatz waren, waren die Ergebnisse vielversprechend, wie die anschließende Evaluation gezeigt hat. Die Parkläufer – zu erkennen an den grünen Jacken – sind sieben Tage in der Woche im Einsatz, anzutreffen sind sie auch in ihrem Bürocontainer an der Prühßstraße.

Das Projekt Parkbetreuung wurde 2019 von der Senatsumweltverwaltung eingeführt. Tempelhof-Schöneberg nimmt von Beginn an daran teil und hat inzwischen in etlichen Parks gute Erfahrungen gemacht. Auch im Heinrich-von-Kleist-Park, Alice-Salomon-Park, Nelly-Sachs-Park, Kurt-Hiller-Park, Cheruskerpark, Innsbrucker Platz, Friedhof Eisackstraße sowie in dem Bereich rund um die Apostel-Paulus-Kirche sind die Parkläufer im Einsatz. Im Rudolph-Wilde-Park, am Bayerischen Platz sowie am Viktoria-Luise-Platz laufen derzeit weitere Testphasen. Je nachdem, wie die Auswertung ausfällt, könnte das Parkmanagement auch dort verstetigt werden.